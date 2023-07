IA do Google ‘passa’ em prova de capacitação médica nos EUA

Desenvolvido pelo Google, o sistema de inteligência artificial (IA) chamado Med-PaLM, especializado em medicina, foi aprovado no exame que permite exercer a profissão de médico nos EUA, porém os resultados obtidos pelo app foram inferiores aos alcançados por pessoas. As informações são da agência de notícias AFP.

O Google apresentou o Med-PaLM em um artigo pré-publicado em dezembro do ano passado, porém, ao contrário do ChatGPT, da OpenAI, o sistema não é acessível ao público. A empresa destaca que o Med-PaLM é o primeiro grande modelo de linguagem aprovado no Exame de Licenciamento Médico dos EUA (USMLE), que exige pontuação em torno de 60%.

O Med-PaLM acertou 67,6% nas perguntas de múltipla escolha do USMLE Foto: Fabrice Coffrini/AFP

No novo estudo publicado na revista Nature, os pesquisadores do Google afirmam que o Med-PaLM obteve uma taxa de acerto de 67,6% nas perguntas de múltipla escolha do USMLE, o que representa uma boa porcentagem, mas o sistema ainda está abaixo dos resultados alcançados por profissionais humanos.

Em um estudo anterior divulgado em fevereiro deste ano, o ChatGPT obteve resultados satisfatórios em avaliações, tendo sido aprovado em provas como MBA, ‘OAB’ dos EUA e inclusive na USMLE. O sistema já vinha preocupando professores pela sua habilidade na criação de textos, que pode ser usada para trapacear em testes.

No campo da inteligência artificial, o lançamento do ChatGPT em novembro do ano passado gerou uma corrida entre os gigantes da tecnologia como o Google, com o lançamento da sua própria do Bard, e a Microsoft que implantou o ChatGPT no seu buscador Bing.