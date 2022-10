IA recria voz de Steve Jobs, fundador da Apple, em podcast; ouça áudio

Morto em 2011, Steve Jobs, fundador da Apple e pai do iPhone, teve a própria voz recriada por uma inteligência artificial (IA), que colocou o empresário em “entrevista” com o apresentador Joe Rogan — também uma criação da IA. O material é de autoria do projeto Podcast.ai, que publicou o áudio na internet no último dia 5.

“Queríamos ultrapassar os limites do que é possível atualmente na síntese de fala de última geração. Queríamos criar conteúdo que pudesse inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, e não há ninguém que inspirasse e impactasse o mundo da tecnologia mais do que Steve Jobs”, declarou o Podcast.ai.

Pela influência no mundo da tecnologia, o fundador da Apple foi escolhido para estrear no podcast, que utiliza inteligência artificial para criar os diálogos. A promessa dos autores é que o formato vá ao ar toda semana e traga análises aprofundadas de temas sugeridos pelo público.

“Seja você um entusiasta do aprendizado de máquina, queira ouvir seus tópicos favoritos de uma nova maneira ou ouvir vozes do passado trazidas à vida, este podcast é para vocês”, diz a descrição do projeto.

Para conseguir reproduzir a voz de Jobs, foram utilizados programas de renderização, usando gerador de vozes a partir de textos Play.ht e transcrições feitas com modelos de linguagens ajustados. “Por exemplo, o episódio de Steve Jobs foi treinado em sua biografia e todas as gravações dele que pudemos encontrar online para que a IA pudesse trazê-lo de volta à vida com precisão”, explica.

O resultado da gravação pode ser conferido abaixo.

