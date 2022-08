Instagram: Como fazer a ‘puzzle transition’, nova onda do app de fotos

Quem esteve pelo Instagram e no TikTok nos últimos dias deve ter percebido que muita gente está na onda do “puzzle transition”, um vídeo de transições rápidas que exibe uma colagem bacana de fotos dos usuários, com ares de ensaio de moda e quase sempre a mesma música. Quem ainda não conseguiu publicar o próprio conteúdo costuma se perguntar se trata-se de um filtro do aplicativo ou de algum novo recurso escondido. Nem um, nem outro.

Em tese, para criar algo na linha do puzzle transition seria necessário ter algum programa de edição de fotos, como o Photoshop, para recortar as imagens e um software de edição de vídeos para colocar a música e fazer as transições. Porém, o CapCut, um app de edição de vídeos para celulares, torna o caminho muito mais fácil. Veja abaixo o passo a passo para você criar o seu próprio puzzle transition.

1) Baixe gratuitamente o CapCut na sua loja de apps preferida - embora ele tenha recursos pagos, as ferramentas para criação de puzzle transition são disponibilizadas gratuitamente;

2) Ao abrir o app, clique na aba Modelos, segunda da esquerda para direita na parte baixa da tela;

3) No topo, procure na ferramenta de buscas por “puzzle transition”;

4) Os resultados devem mostrar vários templates com o recurso: escolha o seu preferida e clique nele;

5) O app vai abrir o rolo de câmera no seu celular e você poderá selecionar as imagens que vão aparecer no vídeo;

6) Na sequência, clique em Visualisar, e, se você estiver contente com o resultado, clique em Exportar;

7) Se você deseja publicar no TikTok, é só usar o botão na parte mais baixa da tela;

8) Se a ideia é postar em outras redes sociais, clique em Salvar no dispositivo: ele vai salvar um arquivo de vídeo que poderá ser publicado em qualquer outro app.

Veja abaixo exemplos do recurso em uso.

