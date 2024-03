Instagram lançou 16 novos recursos nos últimos 15 meses; conheça cada um deles

Para quem usa o Instagram todos os dias, seja para trabalho, para comunicação ou para entretenimento, acompanhar a evolução do app é indispensável. Conforme o aplicativo vai sendo atualizado, novas funções são adicionadas quase mensalmente. As atualizações dos últimos meses, por exemplo, deixaram a ferramenta de mensagens do app muito mais robusta, aproximando ela do próprio WhatsApp. Os novos recursos, contudo, estão espalhados por todo o serviço, e se você não se atentar, é possível que nem perceba que eles estão lá.

Vale lembrar que as atualizações são liberadas pela Meta aos poucos aos usuários e de forma bastante arbitrária. Uma única pessoa com diferentes contas pode, por exemplo, ter acesso a diferentes atualizações em cada uma delas, ainda que o aplicativo seja o mesmo e esteja em sua última versão. Ou seja, caso você ainda não tenha acesso a algum recurso, o jeito é esperar até ele aparecer para você. Confira abaixo as 16 novas ferramentas que o app recebeu nos últimos meses.

Edição de mensagens

Tal como no WhatsApp, agora é possível editar uma mensagem até 15 minutos após o envio, permitindo a correção de erros de digitação (ou a correção do conteúdo). Para fazer uma alteração, basta manter pressionada a mensagem a ser corrigida e escolher “editar” no menu suspenso.

Atualização do Instagram permite a edição de imagens.

Fixar conversas

Você pode manter até três bate-papos em grupos ou individuais fixos no topo da sua caixa de entrada. Desta forma você não precisa ficar procurando os chats com as pessoas com quem você mais conversa no app. Para fixar um bate-papo na parte superior da sua caixa de entrada, deslize o chat desejado para a esquerda e toque em fixar. Você pode remover o tópico a qualquer momento.

Ativar ou desativar confirmações de leitura

Assim como no WhatsApp, agora é possível desativar as marquinhas que indicam se você leu a mensagem de alguém e vice-versa. Para isso, basta acessar as configurações da conta, tocar em Mensagens e respostas ao Story, Mostrar confirmações de leitura e ativar ou desativar a função para todos os seus chats.

É possível desativar a confirmação de leitura de mensagem, como no WhatsApp.

Salvar figurinhas favoritas

Se você quiser favoritar uma figurinha recebida, basta mantê-la pressionada que ela aparecerá na parte superior na próxima vez que acessar as figurinhas.

Personalizar bate-papos com temas

Agora existem diferentes temas visuais para você dar novos ares aos seus bate-papos. Para alterar o tema de um chat, toque no nome do bate-papo na parte superior, entre em temas e escolha um dos visuais disponíveis.

É possível alterar o tema visual do bate-papo de cada um dos seus contatos.

Limitação de conteúdo político

Desde fevereiro o Instagram e o Threads deixaram de recomendar conteúdos políticos de contas que você não segue – uma atualização que chegará também ao Facebook. A atualização é válida para contas públicas e em locais onde há recomendação de conteúdo como Explorar, Reels, Recomendações no Feed e Usuários sugeridos. Contudo, se for do seu desejo, é possível continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Basta entrar em configurações e atividade e, na aba Sugestão de conteúdo ou Conteúdo sugerido, acessar Conteúdo político e alternar entre “limitar” ou “não limitar”.

Configurações mais rigorosas de mensagens privadas para adolescentes

Por padrão, adultos com mais de 19 anos não podem mandar mensagens a adolescentes que não os seguem. Além disso, só é possível mandar uma única DM para pessoas que você não segue. Em janeiro de 2024, porém, o Instagram restringiu ainda mais o contato de adolescentes menores de 16 anos a estranhos (18 anos, em alguns países), impedindo que eles recebam mensagens diretas de qualquer pessoa que não os seguem, incluindo outros adolescentes. Com o recurso de supervisão dos pais, pais ou mães podem aprovar ou negar as solicitações dos adolescentes menores de 16 anos para alterar essas configurações padrões de segurança e privacidade para um estado menos rigoroso. Se um adolescente que usa a supervisão tentar fazer alterações em sua conta, por exemplo, os pais ou responsáveis receberão uma notificação para aprovar ou negar a solicitação.

Para isso, contudo, é preciso configurar o modo de Supervisão, encontrado em Configurações e seguir as indicações que aparecerão na tela.

Melhorias nas ferramentas de criação de conteúdo

Em sua briga com o TikTok para ver quem tem as melhores ferramentas de criação e edição de vídeos, o Instagram acrescentou em novembro de 2023 uma série de pequenas novidades. Agora, na ferramenta de criação de vídeos, é possível manipular clipes individuais, desfazer e refazer edições e adicionar clipes com áudio. Houve também a adição de novas vozes para conversão de texto em fala e mais fontes e estilos, incluindo contorno para aumentar a clareza do texto. A sessão de rascunhos, que reúne os vídeos com edição em andamento, ainda não publicados, recebeu melhorias. Para quem gosta de publicar fotos no feed, a atualização também trouxe novos filtros. Aos influenciadores, há novas métricas para o Reels e mais dados para acompanhar a performance de suas criações.

Existem uma série de novos recursos na criação de reels.

Trilha sonora para todos os momentos

Desde agosto de 2023 é possível adicionar músicas aos carrosséis de fotos publicados no feed.

Colaborações

É possível convidar até três amigos para serem coautores de uma publicação no feed, carrossel ou reel. Ao marcar seus amigos em uma publicação como coautores, o conteúdo alcançará o público de cada colaborador, aparecendo na grade de perfil de cada conta.

Para criar trends

Com a figurinha Sua vez, no Reels, você pode incentivar seus seguidores a uma interação ou desafio, para que eles respondam com novos conteúdos públicos. O autor da “trend” poderá escolher a resposta favorita, notificando seu autor. Se sua conta for pública, outras pessoas poderão assistir ao seu envio tocando na figurinha Sua vez.

Assinaturas

A partir de julho de 2023, o Instagram começou a liberar no Brasil o acesso às Assinaturas, para que criadores possam receber apoio financeiro dos fãs. Com elas é possível definir um preço mensal, incluir um botão assinar em seu perfil de criador e oferecer benefícios aos assinantes, como publicações e transmissões ao vivo exclusivas, destaques, canais sociais e selos especiais de assinante. A plataforma recomenda acessar o manual de assinaturas do Instagram para ficar por dentro de como usar o recurso

Há uma série de modelos para serem usados de base na criação do Reels.

Canais de transmissão para criadores de conteúdo

Os canais de transmissão são uma nova forma de chat no qual criadores de conteúdo podem interagir diretamente com seus fãs, seja por meio de textos, fotos, vídeos, enquetes e notas com vídeos. Apenas os criadores de conteúdo (e convidados) podem enviar mensagens, enquanto os seguidores podem reagir ao conteúdo e votar nas enquetes.

Depois que um criador de conteúdo obtém acesso, ele pode iniciar um canal de transmissão na caixa de entrada do Instagram. Ao enviar a primeira mensagem de canal de transmissão, os seguidores recebem uma notificação única para entrar no canal. Os criadores também pode usar a figurinha “participar do canal” em stories ou fixando o link no canal do próprio perfil.

Modo silencioso

Em janeiro de 2023 o Instagram lançou o modo silencioso (inicialmente em poucos países), que quando ativado (geralmente à noite), não te notifica com novas mensagens e avisa aos que tentam entrar em contato com você de seu status. É possível personalizar o horário do modo silencioso em Configurações, Notificações e Modo silencioso.

Gerenciar recomendações

Na mesma atualização de janeiro, o Instagram adicionou a possibilidade de personalizar os conteúdos que são recomendados a você tanto na seção Explorar como no Reels. Basta ir em Configurações, Sugestão de conteúdo e incluir palavras ou emojis na lista Não tenho interesse ou reforçar os temas que mais você quer ver na lista Tenho interesse.