Instagram testa perfis no ‘estilo TikTok’ com fotos e vídeos na vertical

Desde 2022, o Instagram esboça a possibilidade de transformar as grades de fotos e vídeos, com o intuito de fazê-las no formato retangular. De acordo com um story publicado pelo atual diretor da rede social, Adam Mosseri, “a grande maioria do que hoje é postado no Instagram é vertical”. Conforme nota Mosseri, parte significativa do que vai para a plataforma está no formato 4:3 ou 16:9, como Reels e Stories.

Segundo o executivo, cortar essas mídias para que caibam no atual formato de quadrado seria quase “brutal”. Assim, afirma, o quadrado seria uma herança da época em que apenas fotos com essa forma poderiam ser publicadas no Instagram, o que não se aplica mais desde o ano de 2015.