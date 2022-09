Inteligência artificial recria voz de Darth Vader para série; entenda

Em 2022, começam a ficar mais populares as inteligências artificiais que replicam vozes humanas de forma natural. As deep dubs, que utilizam vozes de famosos para criar informações falsas na internet, são um exemplo. Agora, outro exemplo veio à tona: a voz de Darth Vader na série de televisão Obi-Wan Kenobi, do Disney+.

A icônica voz do personagem de Star Wars, trazido à vida pelo ator americano James Earl Jones, hoje com 91 anos, durante a primeira trilogia de filme, nos anos 1980, foi recriada por computador pelas mãos da startup ucraniana Reespeech para a nova série. As informações são de reportagem da edição de outubro da revista americana Variety.

A partir de 10 mil arquivos de áudio cedidos pelo estúdio Lucasfilm, a Reespeech trabalhou na voz de Jones, que concordou com o trabalho e supervisionou a criação — pela idade, o ator não consegue mais reproduzir os mesmos timbres de 40 anos atrás.

O feito é realizado por algoritmos, que vão “reunindo” diversos trechos de áudio para reproduzir a voz, timbre e tom do ser humano. No método, a principal sacada é permitir que palavras nunca antes ditas sejam proferidas pela pessoa, permitindo a criação de diálogos completamente novos.

A Reespech realizou os últimos ajustes na voz de Darth Vader logo após a eclosão da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Segundo a Variety, assim como outros funcionários da companhia de tecnologia, foi de um bunker que o engenheiro de som ucraniano Bogdan Belyaev trabalhou com a esposa, um cachorro e dois gatos.

“Por que eu fiz isso? É uma grande honra trabalhar com a Lucasfilm, e desde criança fui fã de Star Wars. Mesmo sob uma guerra, não há desculpa para você causar problemas naquilo que você amava durante a infância”, disse Belyaev à revista.

A Reespeech já havia trabalhado com a Lucasfilm para outro projeto de Star Wars: a série Boba Fett, ao recriar alguns diálogos de Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill.

Recentemente, filmes também recriaram vozes de famosos a partir de inteligência artificial, como Anthony Bourdain e Ayrton Senna.