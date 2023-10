Investigação, fofoca e negócios: Veja os livros para entender o mundo da tecnologia

O lançamento da biografia de Elon Musk, no início de setembro, despertou o interesse de muita gente sobre os bastidores da vida dos poderosos das gigantes de tecnologia. Isso porque além dos negócios, o mundo que cerca esses magnatas é cheio de intriga, fofoca, confusão e muito drama — uma receita perfeita para uma obra de cinema ou uma série de livros.

Alguns deles parecem tanto ficção que é difícil acreditar que seja vida real: desde jornalistas “acampados” na porta do Facebook para recrutar fontes até jantares íntimos na casa de bilionários, brigas públicas e ameaças de perseguição por advogados.

Se você quer conhecer um pouco sobre como é o mundo fora dos holofotes para esses magnatas mas não quer ficar apenas na parte “empresarial” — e quer, claro, mergulhar nas fofocas do meio — esses seis livros são perfeitos para entender o que se passa embaixo dos panos da elite de tecnologia.

“Uma Verdade Incômoda”

'Uma Verdade Incômoda', de Sheera Frenkel e Cecilia Kang Foto: Editora Companhia das Letras/Divulgação

Escrito pelas jornalistas do The New York Times Cecilia Kang e Sheera Frenkel, “Uma Verdade Incômoda” conta os bastidores de como o Facebook passou de uma pequena empresa da Califórnia para um dos maiores conglomerados de rede social do mundo, “espionando” os hábitos, preferências e opiniões de usuários ao longo dos anos para ganhar dinheiro.

Com um aspecto de investigação jornalística, Cecília e Sheera conversaram com pessoas próximas a Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, ex- número 2 da empresa, funcionários, ex-colaboradores e se debruçaram em documentos para contar os bastidores da empresa.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 384

Preço: R$ 87,90

“Bad Blood: Fraude Bilionária no Vale do Silício”

"Bad Blood: Fraude Bilionária no Vale do Silício", de John Carreyrou Foto: Alta Books/Divulgação

O caso da Theranos, startup de biotecnologia, virou até série na Netflix — que foi baseada neste livro. “Bad Blood” conta a trajetória de Elizabeth Holmes, fundadora da empresa, à frente de uma tecnologia que prometia mudar a forma como exames de sangue seriam analisados: por meio de uma máquina revolucionária que atraiu milhões de dólares de investidores.

O maquinário, porém, nunca funcionou, mas, para manter o dinheiro e as aparências, Elizabeth forjou dados, reuniões e documentos em busca de manter de pé o projeto que começou em 2003 — até ser descoberta.

Editora: Alta Books

Páginas: 352

Preço: R$ 78

“Elon Musk”

"Elon Musk", de Walter Isaacson Foto: Reprodução/Intrínseca

O livro mais recente da lista é a biografia escrita por Walter Isaacson sobre um dos homens mais ricos do mundo. Pelas interações de Elon Musk na mídia e nas redes sociais já é possível imaginar que o bilionário não escondeu muita coisa sobre sua vida pessoal na obra e não decepciona: a biografia tem intrigas do começo ao fim.

Isaacson acompanhou Musk por dois anos para contar sobre a infância, a relação de Musk com os 10 filhos — incluindo a revelação da terceira criança que teve com a cantora Grimes — as ordens de Musk na Tesla e na SpaceX e o ano conturbado da compra do Twitter.

Editora: Intrínseca

Páginas: 656

Preço: R$ 100

“Steve Jobs”

"Steve Jobs", de Walter Isaacson Foto: Companhia das Letras/Divulgação

Antes de escrever a biografia de Musk, Isaacson já era reconhecido como um biógrafo célebre. Em “Steve Jobs”, uma de suas obras mais famosas, o escritor contou detalhes sobre a vida do fundador da Apple como estudante, pai e criador do iPhone — e tudo o que se seguiu a isso.

Publicado poucos dias após a morte de Steve Jobs, o livro reúne mais de 40 entrevistas com o empresário e explicitou suas críticas severas aos concorrentes e à indústria e revela as brigas que abraçou durante a carreira.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 656

Preço: O livro não está mais disponível no site da editora. Pode ser encontrado no varejo a partir de R$ 56.

“A Guerra pela Uber”

"A Guerra pela Uber", de Mike Isaac Foto: Intrínseca/Divulgação

Também escrito por um jornalista do The New York Times, Mike Isaac, o livro “A Guerra pela Uber” é uma reportagem sobre os conflitos pessoais e profissionais de Travis Kalanick, fundador do Uber e um dos magnatas mais odiados do mundo da tecnologia, segundo alguns empresários da área.

Nos anos em que foi CEO da empresa, Kalanick se envolveu em escândalos de assédio sexual, espionagem, roubo de informações e até discussões públicas com motoristas de sua própria empresa de viagem compartilhada. Após a repercussão negativa, Kalanick foi afastado da empresa em meio a onda de protestos contra o Uber por sindicalistas e companhias de táxi em todo o mundo.

Editora: Intrínseca

Páginas: 464

Preço: R$ 60

“Manipulados”

"Manipulados", de Brittany Kaiser Foto: Harper Collins/Divulgação

O livro conta a história do grande escândalo do Facebook por anos. Em 2016, durante as eleições para presidente dos Estados Unidos, a rede social de Mark Zuckerberg compartilhou ilegalmente informações de seus usuários com a empresa britânica Cambridge Analytica. O “vazamento” de dados permitiu que a rede pudesse enfraquecer o rigor com que moderava comentários e publicações pró-Trump.

Em “Manipulados”, a ex-funcionária da Cambridge Analytica Brittany Kaiser conta como viu de perto a manobra de dados dentro das duas empresas para influenciar eleitores por meio da internet e como resolveu contar o caso ao mundo, antes que as empresas pudessem atacar novamente em outras eleições.

Editora: HarperCollins

Páginas: 368

Preço: R$ 50