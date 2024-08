iOS18 Beta é lançado no Brasil; conheça novo sistema operacional da Apple

A Apple acaba de lançar no Brasil a versão de testes de seu novo sistema operacional, chamado iOS 18. Com isso, chegam diversas novas ferramentas ao País, incluindo recursos de inteligência artificial (IA).

A partir do iPhone XS, todos os aparelhos estarão aptos a receber o iOS 18, cujo lançamento é esperado para após a vinda do iPhone 16, em setembro. O novo sistema operacional foi anunciado durante a conferência conhecida como WWDC, em meados deste ano.

Será possível focar em apenas alguns elementos da tela com o iOS 18 Foto: macmagazine.com.br

PUBLICIDADE Será também possível usar a opção “Ocultar itens que distraem” para esconder elementos de uma página e visualizar a tela mais claramente. A forma de ter acesso ao iOS 18 é bastante simples. É só clicar em “Ajustes”, ir em “Geral” e “Atualização de Software” e clicar em “iOS 18 Public Beta”.

Entre as principais novas funcionalidades do iOS 18, está o rastreio do movimento dos olhos. Isso porque o iOS 18 apresenta o Eye Tracking, mecanismo que permite mexer no iPhone usando apenas a movimentação dos olhos. Para usá-lo, basta habilitar a função dentro de “Acessibilidade”.

O aplicativo Fotos também foi alterado. Agora, é possível fixar as coleções, permitindo que imagens específicas fiquem em destaque. Além de haver a possibilidade de apagar objetos das imagens durante a edição, as fotografias são automaticamente juntadas por assunto.

Existe também uma novidade no sistema de pagamento e recebimento de dinheiro. Por meio do “Tap to Cash”, é possível mandar e receber dinheiro aproximando dois iPhones – tudo isso sem ter a necessidade de compartilhar número de telefone.

Publicidade

Além disso, na caixa de entrada do e-mail, o usuário poderá ver um resumo das mensagens recebidas ainda que não tenha aberto o e-mail. Quando a troca de mensagens for mais longa, é só dar um toque para visualizar os detalhes mais importantes da conversa.

Ainda, por meio do uso da inteligência artificial, será possível destacar um resumo do artigo exibido em determinada página, além da localização de certo estabelecimento ou itens afins.

Quem possui um AirPods Pro de segunda geração poderá mexer a cabeça para cima e para baixo com o objetivo de responder às falas da Siri.

As novidades chegam, primeiro, na versão beta, e devem estar disponíveis para todos os usuários no final do ano.