iPhone 16: quais as principais novidades de IA do novo smartphone da Apple

Com as novas ferramentas de escrita, os usuários da Apple poderão reescrever, revisar e resumir textos em quase todos os lugares em que escrevem, com a ajuda da inteligência artificial. A Apple Intelligence também trará novidades para notificações do aplicativo de e-mail. Em vez de mostrar as primeiras linhas da mensagem, a IA oferecerá um resumo do conteúdo na tela de novas mensagens. Como novidade também, anunciada durante a WWDC em junho deste ano, a Apple e a OpenAI terão ainda uma parceria para integrar o ChatGPT ao ecossistema da Apple. O Notas, por exemplo, poderá gerar textos a partir de comandos feito pelo usuário.

Na parte de fotos, o recurso intitulado Memórias permitirá que os usuários criem filmes que desejam ver apenas digitando uma descrição. Além disso, o recurso Linguagem Natural pode ser usado para pesquisar fotos específicas apenas digitando quem está na foto e qual situação se passa na imagem. Também há a chegada nova ferramenta Clean Up, que pode identificar e remover objetos que distraem no fundo, de uma foto, recurso já presente na nova linha de aparelhos da Samsung. A novidade para as fotos ainda tem a chegada do ChatGPT também, com o app podendo fazer análise de fotos ou responder perguntas sobre elas.