Já é possível obter um diploma de influenciador digital nos EUA; veja como

THE WASHINGTON POST - Da próxima vez que você se preocupar com o fato de jovens adultos passarem muito tempo no TikTok, considere que eles podem estar apenas estudando para as provas finais.

A partir do ano que vem, uma universidade na Irlanda está oferecendo um diploma de bacharel em artes de influência. Os cursos incluem gerenciamento de crises, relações públicas, estudos de celebridades, psicologia social e edição de vídeo e áudio. Várias dezenas de alunos se juntarão à turma inaugural em 2024, esperançosos de obter uma vantagem em uma profissão feroz e voltada para a atenção, que pode ser lucrativa se for bem-sucedida, embora ainda seja volátil.

Irene McCormick, professora sênior da South East Technological University (SETU), em Carlow, Irlanda, que coprojetou o curso, disse ao jornal americano The Washington Post que, embora cursos mais curtos já tenham sido oferecidos antes, a universidade é provavelmente a primeira no mundo a oferecer um curso especificamente voltado para a economia dos influenciadores digitais.

A revista Harvard Business Review avaliou o valor do mercado global de influenciadores em US$ 16,4 bilhões no ano passado, com estimativas que sugerem um maior crescimento do setor em 2023, à medida que as empresas dedicam parcelas maiores de seus orçamentos de marketing a parcerias com influenciadores. E entre a Geração Z, a profissão é particularmente atraente, com o podcast Planet Money da NPR observando em abril que uma pesquisa relatou que um em cada quatro jovens da Geração Z aspiram ao trabalho. No entanto, os acadêmicos levantam preocupações sobre a viabilidade do diploma nos próximos anos, dada a natureza em constante mudança da mídia social.

O curso de Criação de Conteúdo e Mídia Social da SETU não se concretizou da noite para o dia. A semente foi plantada em 2019, quando McCormick voltou para casa após o primeiro dia do ano letivo e soube por sua filha que uma das novas alunas, Lauren Whelan, era uma “grande estrela do TikTok com um número global de seguidores”.

A reação apaixonada de sua filha à presença de Whelan na SETU fez com que McCormick reconhecesse o poder que os influenciadores exercem sobre as gerações mais jovens.

Influenciador digital é uma das novas profissões do século XXI Foto: Claire Savage/AP

Isso levou à criação de um programa de verão, o Digital Hustle, para adolescentes interessados em aprender como se tornar influenciadores de mídia social, disse McCormick. Por pelo menos dois anos, o programa de verão convidou estrelas do TikTok e teóricos da mídia para ensinar aos jovens estudantes como criar uma marca pessoal.

Depois dessa incursão inicial, “o diploma não foi difícil de vender”, disse McCormick ao Washington Post. “Sabíamos que havia um espaço e uma necessidade para isso, só precisávamos desenvolver o curso em um diploma de bacharel e ratificá-lo.”

Tendência pós-pandemia

Alguns especialistas apontaram que a demanda entre os jovens por profissões que evitam o tradicional trabalho das 9 às 17 horas cresceu desde a pandemia.

“Agora, mais do que nunca, todos querem manter uma aparência de controle sobre suas vidas. E uma carreira de influenciador promete uma carreira empresarial independente”, disse Brooke Erin Duffy, professora de comunicação da Universidade de Cornell. “Todo mundo quer trabalhar remotamente. Todo mundo quer definir sua própria agenda.”

A natureza do trabalho também está mudando rapidamente, exigindo mais conhecimento especializado, em vez de uma formação ampla em tópicos não relacionados.

Os programas de graduação se tornaram hiperespecializados porque o trabalho se tornou mais especializado Dawn Lerman, professora do departamento de marketing da Fordham Graduate School of Business

“Os programas de graduação se tornaram hiperespecializados porque o trabalho se tornou mais especializado”, disse Dawn Lerman, professora do departamento de marketing da Fordham Graduate School of Business. “À medida que as sociedades se tornaram mais complexas, o mesmo aconteceu com nossas ferramentas, graças à tecnologia.”

Historicamente, as universidades treinavam os alunos para estarem prontos para carreiras, e não para empregos. “Atualmente, as empresas e organizações contratam alunos que estão prontos para trabalhos específicos em seu primeiro dia”, disse Lerman. “E isso exige um tipo específico de ensino.”

Até certo ponto, o curso de influenciador da SETU oferece cursos semelhantes aos de um curso de marketing digital. No entanto, o programa exclusivo da SETU poderia incentivar os alunos a serem “corajosos e empreendedores”, disse Duffy.

O novo curso da SETU também está chegando em um momento em que “as empresas de plataforma estão realmente promovendo o mito de que as carreiras de influenciador são um emprego dos sonhos com provisões deslumbrantes”, acrescentou Duffy.

A realidade pode ser menos glamourosa. Os influenciadores com quem Duffy conversou alertam sobre as constantes batalhas com algoritmos inconstantes que mudam com frequência, plataformas de mídia social que se desfazem da noite para o dia, assédio dos espectadores e desigualdades em termos de remuneração trabalhista, disse ela.

Mesmo que alguém consiga chegar ao topo, ainda pode haver um estigma em torno desse sucesso.

“A influência é um campo altamente feminizado, e qualquer campo feminizado será denegrido ou relegado a um status inferior”, disse Duffy, ressaltando que campos como codificação, computação e marketing de mídia social, ocupados primeiramente por mulheres, foram descartados em seus primeiros anos.

“Historicamente, esses campos têm sido superpovoados por mulheres e, em certos casos, por pessoas de cor”, disse ela. “À medida que mais homens entraram nesses espaços, eles passaram a ser vistos como mais valiosos.”

Os setores criativos sempre foram voláteis, mas o setor de influenciadores enfrenta desafios únicos, pois os algoritmos mudam abruptamente, recursos específicos, como reels ou vídeos curtos, podem se tornar irrelevantes rapidamente e as plataformas podem desaparecer completamente. Traduzir o sucesso do YouTube para o TikTok, ou do Vine para o Instagram não é tarefa fácil.

“O nível de incerteza e precariedade no ambiente de plataforma atual provavelmente tornará muito do treinamento específico baseado em plataforma desatualizado quase que imediatamente”, disse Duffy. “Qualquer programa que tente se apresentar como um espaço para aprender sobre o setor terá que se concentrar em conceitos de nível superior.”

McCormick, da SETU, concordou que, embora o mercado de influenciadores esteja mudando rapidamente, “ele não é diferente de outros aspectos do cenário da mídia, e nós oferecemos cursos de mídia há décadas, portanto, a equipe é bem qualificada”.

No próximo ano, a SETU matriculará 40 alunos, mas McCormick ainda não tem certeza de quantos mais tentarão se inscrever.

Se a superabundância de inscrições dos programas de verão for uma indicação, ela disse, eles terão que recusar muitos influenciadores esperançosos. /TRADUÇÃO ALICE LABATE