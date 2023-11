Jovem encontra doadora de rim compatível pelo TikTok; entenda o caso

Quase um ano depois de seus rins entrarem em falência, Katie Hallum estava na lista de espera por um novo órgão enquanto passava por diálise. Procurando um pouco de leveza na situação, a nativa de Oklahoma postou um TikTok em julho de 2022. “POV: Ouço você dizer que tem tipo de sangue O e rins saudáveis”, dizia a legenda. Então, Hallum dublou uma fala do seriado “Mandalorian”: “Você tem algo que eu quero”.

A mais de 480 km de distância, no Kansas, o TikTok apareceu no feed “For You” de Savannah Stallbaumer. Stallbaumer, uma enfermeira prática licenciada, havia visto pacientes lutando com diálise e queria ajudar. “Como faço para ser testada?” comentou Stallbaumer.

Hallum não esperava encontrar um doador de rim por meio do aplicativo de mídia social, e se sentia mal pela ideia de um estranho sacrificar seu órgão. Ela imaginava que eventualmente receberia um rim de um doador falecido. Mas Hallum passou as informações de contato do centro de transplantes de seu hospital em Tulsa para Stallbaumer, imaginando que o sangue delas não combinaria de qualquer maneira. Mas combinaram. As coisas progrediram a partir daí: em agosto, Stallbaumer doou seu rim esquerdo para Hallum depois de se encontrarem pessoalmente apenas algumas vezes.

TikTok possibilitou que jovem encontrasse sua doadora de rim Foto: (AP Photo/Kiichiro Sato

Hallum, 21 anos, disse que quase se recuperou completamente ao atingir a metade de seu último ano na Universidade de Oklahoma, onde estuda jornalismo e segurança internacional. Ela e Stallbaumer, 22 anos, tornaram-se amigas próximas desde que foram apresentadas no TikTok, e este ano planejam passar o Natal juntas. “Ter o rim nela é como um vínculo inquebrável”, disse Stallbaumer ao Washington Post. “É estranho dizer isso, mas ela tem uma parte do meu corpo dentro do corpo dela”. “Agora sou tipo 5% Savannah”, acrescentou Hallum.

Hallum percebeu pela primeira vez que algo estava errado em março de 2020, quando percebeu que seus tornozelos estavam inchados e sua urina estava vermelha. Ela visitou um hospital em Tahlequah, Oklahoma, onde foi diagnosticada com nefropatia por IgA, uma doença que ocorre quando anticorpos se acumulam nos rins, danificando-os no processo.

Hallum estava começando o segundo ano em setembro de 2021 quando teve uma enxaqueca pulsante. Sua pressão arterial estava alta, então dirigiu-se ao hospital, onde disse ter sofrido uma convulsão no saguão. Durante sua visita ao hospital de cerca de oito dias, Hallum disse que os médicos lhe disseram que seus rins haviam falhado mas que ainda poderiam se recuperar. Dois meses depois, visitando seus pais em Tahlequah, Hallum disse ter sofrido outra convulsão e ido a outro hospital. Desta vez, seu nefrologista disse que ela precisaria de tratamento de diálise para sobreviver.

Hallum entrou na lista para um novo rim, mas disse que o tempo de espera era entre dois a cinco anos. Todas as noites, Hallum conectava um tubo de sua máquina de diálise ao seu abdômen. Hallum usava o TikTok para brincar com seus rins, às vezes virando uma moeda para adivinhar se seus rins entrariam em falência e outras vezes brincando que sua condição poderia ajudá-la a conseguir dinheiro de bolsas de estudo. Ela postou o vídeo com a dublagem de “The Mandalorian” em julho de 2022.

Depois de ver o TikTok de Hallum, Stallbaumer refletiu sobre as vezes em que desejou poder oferecer mais ajuda a quem vive com condições médicas graves. Enquanto trabalhava em um centro médico no início de 2022, ouviu alguém dizer que preferiria morrer do que continuar com a diálise. Ela também lembrou da escola primária, quando uma amiga foi diagnosticada com câncer ósseo e parecia que tudo o que podia fazer era perguntar como estava indo a quimioterapia.

Na semana seguinte ao comentário de Stallbaumer no TikTok, ela pensou em Hallum diariamente. Hallum disse que ignorou os pedidos de mensagem de Stallbaumer por algumas semanas, mas em setembro passado deu sua benção para Stallbaumer fazer o teste de sangue e tecidos corporais. “Só quero que você saiba que você 100% não precisa fazer isso”, escreveu Hallum. “Honestamente, não faço ideia do que dizer - é improvável que sejamos compatíveis, mas é incrível para mim que você realmente QUEIRA doar.”

Nos meses seguintes, Stallbaumer passou por testes de sangue e urina, raios-X, eletrocardiogramas e exames de tomografia e renal. Quando Stallbaumer dirigiu cerca de quatro horas de sua casa em Silver Lake, Kansas, para Tulsa para exames em abril, ela conheceu Hallum pela primeira vez em um restaurante mexicano. Comendo arroz e feijão, as duas aprenderam mais uma sobre a outra, discutindo desde seus relacionamentos românticos até suas comidas favoritas. Mais tarde naquele mês, Stallbaumer soube que ela e Hallum eram compatíveis para um transplante.

Stallbaumer, que havia se formado recentemente no Washburn Institute of Technology em Topeka, Kansas, disse que os médicos fizeram dezenas de perguntas para garantir que ela estava comprometida em doar o órgão: E se você precisar do rim no futuro? Você se arrependeria se entrasse em falência renal? E se o corpo de Katie rejeitar o rim imediatamente?

Ela disse que outro médico não sabia o que era TikTok e ficou confuso quando Stallbaumer disse que ela e Hallum nunca haviam falado ao telefone. Mas Stallbaumer disse que nada a impediria de ajudar Hallum. Em julho, Stallbaumer marcou uma consulta para o transplante para o próximo mês no Ascension St. John Medical Center em Tulsa.

Poucos dias depois, Hallum estava jantando com seus pais quando Stallbaumer a surpreendeu tocando seu ombro direito por trás. Stallbaumer estava segurando flores e um cartaz branco que fazia alusão ao interesse de Hallum pelo jornalismo.

“O comunicado oficial foi divulgado: ‘VOCÊ VAI RECEBER UM NOVO RIM!’”, dizia o cartaz. Hallum irrompeu em lágrimas. Em 16 de agosto, na noite anterior à cirurgia, Stallbaumer dirigiu-se a Tulsa e planejava deixar um pacote de cuidados no Airbnb de Hallum. As duas acabaram conversando a maior parte da noite.

Na manhã seguinte, Stallbaumer estava sendo levada para a cirurgia quando Hallum disse novamente que ela não precisava passar pelo procedimento. “Estou muito dopada para desistir agora”, brincou Stallbaumer. O transplante foi bem-sucedido, e Hallum e Stallbaumer foram liberadas nos dias seguintes. Hallum se recuperou em casa antes de voltar para a faculdade, cerca de um mês atrás. Ela disse que agora toma 11 comprimidos por dia - cerca da metade do que tomava imediatamente após o transplante - e tem mais energia do que teve em anos.

Stallbaumer começará a estudar no Manhattan Area Technical College em Manhattan, Kansas, em janeiro para se tornar uma enfermeira registrada. Ela espera trabalhar em oncologia ou diálise. Hallum disse que provavelmente ainda estaria esperando por um rim se Stallbaumer não tivesse se voluntariado. “Não sei se as palavras conseguiriam descrever totalmente o quanto sou grata a Savannah”, disse Hallum./The Washington Post