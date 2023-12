Jovens no TikTok trocam cartinha do Papai Noel por apresentação de slide em busca de presentes

THE NEW YORK TIMES - Todos os anos, Michelle Miller-McNair pede a seus três filhos que façam uma lista do que querem de Natal. “Eles geralmente escrevem em um pedaço de papel ou me enviam um link para um site”, disse ela. Mas nesta época de festas, Miller-McNair, uma comediante de Mooresville, nos EUA, recebeu algo diferente: uma apresentação em PowerPoint de 18 slides com fotos, links e QR Codes. Ela foi feita por uma de suas filhas, McKinley.

“Trabalhei nela durante a escola e também quando estava na casa de uma amiga”, disse McKinley, 13 anos. “Levei cerca de duas horas no total.”

A apresentação de slides incluiu Panda Dunks (tênis Nike preto e branco), maquiagem e um colar de uma marca famosa americana. Ela marcou os itens de alta prioridade com estrelas. Antes de entregar a lista de desejos aos pais, em uma noite de semana após o jantar, ela praticou a leitura da apresentação.

“Pensei no que iria dizer em cada slide”, disse McKinley.

Sua mãe ficou impressionada.

“Ela me deu os motivos pelos quais não apenas queria esses itens, mas porque realmente precisava deles”, disse Miller-McNair, 40 anos. “(A lista) tinha umas Uggs (botas com forro de lã) que são chinelos, e disse que precisava calçá-las quando saísse do treino de basquete, para não estragar os tênis de basquete”.

Esperamos que o Papai Noel tenha conhecimento de tecnologia. Há muito tempo as crianças usam o Microsoft PowerPoint ou o Google Slides para fazer pedidos de presentes e projetos escolares, mas as listas deste ano parecem mais elaboradas do que nunca, com links, fotos e temas decorativos. Vários vídeos recentes do TikTok mostram adolescentes orientando seus pais sobre seus pedidos de presentes em reuniões que se assemelham a discursos de vendas corporativas.

As apresentações de slides viralizam no TikTok e mostram que vale tudo para convencer pais sobre presentes de natal Foto: TikTok/Reprodução

Madison Earl, de Brighton, Michigan, participou recentemente de uma apresentação de 12 slides feita por sua sobrinha de 14 anos.

“Tenho experiência em marketing”, Earl, diretora de um spa médico, “e essa era uma apresentação de alta tecnologia, com hiperlinks, códigos de cores e tudo mais. Fiquei realmente surpresa por ela ter conseguido descobrir como fazer tudo isso. Eu pensei: ‘Bom para ela, se é assim que ela quer gastar seu tempo’”.

Earl, de 30 anos, observou que seu avô, que também estava presente na apresentação, ficou particularmente divertido com a apresentação de slides de alta tecnologia. “Ele disse: ‘Oh, meu Deus, as crianças de hoje em dia’”, disse ela.

Alyson, de 14 anos, de Topeka, no Canadá, usou os conhecimentos de PowerPoint que havia aprendido na escola para fazer uma apresentação para o Natal. “Eu tinha nove slides e eles estavam divididos em diferentes categorias, como ‘joias’ ou ‘roupas’”, disse ela. “Mudei a forma como cada slide aparecia, para que viesse de diferentes direções, e usei fundos coloridos.”

Sua mãe, Samantha Ralph, 33 anos, que trabalha com recursos humanos no Departamento de Assuntos de Veteranos, disse que apreciou o trabalho que foi feito nos slides. “Isso facilitou muito, pois não estávamos adivinhando marcas”, disse ela.

Ela também achou que a apresentação - que sua filha conectou via Bluetooth à televisão da família - criou uma lembrança feliz do feriado para a família. “Foi muito divertido vê-la colocar toda aquela dedicação em algo”, disse ela. “Isso nos uniu e tirou um momento de nosso dia agitado.”

Alyson parecia pronta para fazer mais PowerPoints no futuro. “Talvez eu faça isso de novo no meu aniversário”, disse ela. “Ou quando eu me inscrever em uma faculdade.”

No entanto, apresentações digitais elaboradas podem não ser a melhor maneira de garantir presentes de membros da família com mentalidade mais analógica. Peyton Chediak, 22 anos, estudante do último ano da faculdade em Orange County, Califórnia, disse que recebeu algumas críticas depois de apresentar sua lista de Hanukkah em um PowerPoint.

“Alguns membros da minha família, especialmente meu pai e primos, disseram: ‘Nossa, isso é muito’ ou ‘Nossa, isso é um pouco ridículo’”, disse ela. “Eu só dizia: ‘Eu sei, mas estou me esforçando mais’.”

Miller-McNair, mãe de McKinley observou que o PowerPoint de sua filha não foi um sucesso com todos da família. “McKinley foi à casa dos avós e tentou enviar a apresentação, e eles não tinham ideia do que era”, disse ela. “Eles diziam: ‘Você pode simplesmente escrever isso?”

Mas a estratégia de McKinley foi eficaz no geral.

“Ela foi muito ousada e fiquei impressionado por ela ter ido tão longe”, diz Miller-McNair. “Ela vai conseguir coisas da lista.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.