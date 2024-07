IA da Apple ainda tem problemas e deve ter lançamento atrasado, diz agência

Usuários que esperam a inteligência artificial da Apple vão ter que esperar um pouco mais. De acordo com o colunista Mark Gurman, da Bloomberg, o lançamento da plataforma Apple Intelligence deve ser adiado. Trata-se de recursos de inteligência artificial (IA) a serem disponibilizados em aparelhos da empresa e que foram anunciados na conferência WWDC em junho de 2024.

Segundo as informações da Bloomberg, essas ferramentas devem chegar apenas em outubro deste ano. Os planos iniciais apontavam para o mês de setembro para o lançamento da Apple Intelligence, juntamente com os novos modelos de iPhone, que ocorrem tradicionalmente neste mês.

iPhone 16 não deve contar com Apple Intelligence já no lançamento, diz Bloomberg Foto: Guilherme Guerra/Estadão

PUBLICIDADE Assim, ao contrário do esperado, a primeira versão do iOS 18 e do iPadOS 18 não trará a plataforma de inteligência artificial. Setembro é ainda o mês para o qual se aguarda o começo das vendas do iPhone 16, mais novo produto da Apple. O atraso no lançamento da Apple Intelligence se deve sobretudo à necessidade de se conseguir mais tempo para consertar bugs e ajustar melhor o funcionamento dos recursos de IA.

Atualizações na inteligência artificial podem acontecer até mesmo no ano que vem. A ideia é que os compradores do iPhone 16 precisem fazer updates no sistema operacional após seu lançamento para ter acesso à Apple Intelligence.

As ferramentas da Apple Intelligence devem consistir em atualizações na assistente Siri, na chegada do ChatGPT para produtos Apple, na escrita automática, no resumo de textos e mais. Trata-se de um esforço da Apple para competir com outros sistemas de inteligência artificial generativa.

Na semana passada, uma versão beta do iOS 18.0 foi liberada para desenvolvedores. Essa versão deve terminar de ser trabalhada até o final do mês de julho.

Mesmo quando for oficialmente lançada, a Apple Intelligence, que deve vir junto com o iOS 18.1 e iPadOS 18.1, não estará completa. Algumas mudanças na Siri, por exemplo, devem estar faltando ainda nessa época. Além disso, as primeiras versões da inteligência artificial devem vir apenas na língua inglesa.

Desse modo, os usuários de iPhone e iPad devem receber atualizações ligadas à Apple Intelligence desde o final de 2024 até a primeira metade de 2025, de acordo com a Bloomberg.