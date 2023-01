Leilão do Twitter rendeu até US$ 100 mil; veja itens curiosos

Elon Musk viu a receita em publicidade do Twitter desabar 40% e decidiu levantar um dinheiro extra por meio de um leilão com itens variados do escritório da companhia. A lista de objetos é variada e vão desde eletrodomésticos e móveis, até eletrônicos, objetos de escritório e peças de decoração.

Todos os itens leiloados nos dias 17 e 18 eram do escritório sede da empresa, localizado em São Francisco, nos EUA. E a venda aconteceu apenas dois meses após o Twitter demitir metade de seu quadro de funcionários - a companhia também foi despejada de seu escritório em Seattle.

Os objetos estavam disponíveis no site da casa de leilões Heritage Global Partners e, apesar dos primeiros lances terem sido considerados baixos, o Twitter teria faturado de US$ 150 até US$ 100 mil por produto. Ao todo, foram 631 objetos dos mais comuns como uma mesa de escritório aos mais inusitados como uma churrasqueira.

Confira alguns dos itens mais inusitados do leilão do Twitter:

Estátua do pássaro azul

A estátua foi leiloada por US$ 12 mil

Jardim vertical em formato de @

O jardim vertical para plantas em formato de @ foi anunciado no leilão e a proposta mínima era em torno de US$ 8 mil

Cabine de reunião

Essa cabine de reunião foi mais um dos itens inusitados disponíveis para lances

Máquina de café expresso La Marcozzo

A cafeteira expresso La Marcozzo também estava no leilão e foi vendida por aproximadamente US$ 3,4 mil

Churrasqueira Rotisserie

Essa churrasqueira foi mais um dos objetos que estava na cozinha do Twitter saiu por US$ 20 mil

Continua após a publicidade

Bicicletas que carregam aparelhos eletrônicos

Ao pedalar essa bicicleta, é possível carregar dispositivos móveis. O lance mínimo foi de aproximadamente US$ 2,5 mil e cada uma foi arrematada por US$ 4.025