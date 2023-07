No sábado, 1.º, o bilionário Elon Musk anunciou limites diários para o número de posts que os usuários do Twitter podem ver. Claro, a mudança não agradou parte das pessoas, que começaram a migrar para a concorrente Bluesky. Mas há um detalhe: a nova rede social ainda não foi lançada oficialmente, e exige convite para criar uma conta. Assim, nas últimas horas, surgiu um ‘mercadão’ de convites para o serviço

Musk anunciou a mudança em seu perfil oficial dno Twitter e agora os usuários terão um limite de visualização de tuítes por dia. Na publicação original, o CEO da rede social escreveu: “Para lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema, aplicamos os seguintes limites temporários: As contas verificadas estão limitadas à leitura de 6 mil postagens/dia; Contas não verificadas para 600 postagens/dia; Novas contas não verificadas para 300/dia”. Posteriormente, esse números foram atualizados para 10 mil postagens/dia para assinantes do Twitter Blue e 1 mil postagens/dia para não assinantes.

Um dia antes de anunciar a novidade, Musk já havia bloqueado o acesso a tuítes públicos para quem não tivesse feito login na rede social. Essas alterações no funcionamento do Twitter seriam para evitar o uso de postagens públicas da plataforma para extração de dados e treinamento de inteligência artificial (IA), prática que já vinha sendo criticada pelo bilionário, que foi uma das pessoas que assinaram a carta anti-IA em março pedindo pela pausa no desenvolvimento das IAs.

Muitos usuários se mostraram insatisfeitos com as limitações do Twitter e assim se originou um “mercadão” de convites para o Bluesky, com gente procurando e vendendo entradas para o novo serviço. Veja abaixo.

Continua após a publicidade

Sites que supostamente prometem convites também sugiram com a demanda pela nova rede.

Um fenômeno de debandada parecido aconteceu logo após Musk comprar o Twitter por US$ 44 bilhões em outubro do ano passado. Em novembro, poucos meses depois da aquisição, os usuários começaram a especular sobre um possível fim da rede social e começaram a migrar para o concorrente indiano Koo, porém essa “substituição” durou apenas alguns meses e os usuários voltaram para o Twitter.

Twitter Blue

Contas verificadas poderão visualizar até 10 vezes mais tuítes diários que as não verificadas. Perfis com o selinho azul ao lado do nome do perfil são os assinantes do Twitter Blue, pacote de assinatura mensal da plataforma que custa R$ 60 ao assinar pelo app (para Android e iOS) e R$ 42 ao assinar pela web.

Continua após a publicidade

Além do selo azul e de poder ver mais tuítes por dia, a assinatura garante acesso antecipado a novos recursos, como o de editar tuítes, ter 50% menos anúncios na timeline, poder escrever tuítes com até 4 mil caracteres (o limite para usuários da plataforma gratuita é de 280 caracteres), carregar vídeos mais longos, dentre outras funcionalidades exclusivas.

O que é Bluesky?

O Bluesky é uma rede social bem parecida com o Twitter que começou a ser desenvolvida por Jack Dorsey, cofundador do Twitter, em 2019. O app se parece muito com a rede social do passarinho, tendo a mesma formatação só que em uma versão minimalista. A proposta também é a mesma, permitindo que os usuários façam postagens em textos curtos e em imagens, podendo interagir ativamente com outras publicações.

BlueSky ainda não foi lançada oficialmente mas pode ser acessada com um código de convite durante a fase de testes Foto: Divulgação/Bluesky

Como o Bluesky ainda não foi lançado oficialmente e está em fase de testes, para poder acessá-la é necessário um código de convite, gerado por usuários atuais da plataforma. Outra opção é aguardar o lançamento oficial, cadastrando o seu e-mail na lista de espera disponível na página de login do aplicativo.

O aspecto interessante do Bluesky é o fato de ser uma rede social de código aberto e descentralizada. Isso significa que a comunidade tem a liberdade de desenvolver e aprimorar a plataforma através do código-fonte, permitindo mudanças personalizadas conforme a necessidade dos usuários.

A plataforma também funciona como um “metaverso das redes sociais”, já que oferece suporte para diferentes redes sociais, permitindo que os usuários interajam com outras mídias digitais no mesmo aplicativo.

Continua após a publicidade

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani