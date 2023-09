Morre Luiz André Barroso, engenheiro do Google que revolucionou a computação em nuvem

Morreu no domingo 16, aos 59 anos de idade, o engenheiro Luiz André Barroso, um dos brasileiros mais notáveis da computação mundial e funcionário do Google desde 2001. Em nota, a companhia americana de tecnologia afirma que ele morreu de causas naturais.

Barroso é conhecido por ter revolucionado como operam data centers, infraestrutura de armazenamento de dados em computadores físicos que exigem salas com resfriamento e máquinas de ultraprocessamento. O feito do brasileiro possibilitou o que hoje se chama de computação em nuvem: os serviços de internet passam a ser rodados remotamente. Ou seja, em vez de serem processados nas máquinas dos usuários, a informação é trabalhada nos computadores dos data centers.

Em 2004, a pedido de Urs Hölzle (um dos primeiros executivos do Google), uma equipe de engenheiros coordenada por Barroso desenvolveu um data center próprio. A tecnologia consistia em inserir máquinas de computação em contêineres integrados, buscando menos consumo de energia, menor custo e maior performance em escala industrial. Aprimorado nos anos seguintes, isso foi batizado de “computação em escala de armazém”, algo que foi seguido por outras empresas de tecnologia.

O trabalho de Barroso foi reconhecido em novembro de 2020, quando a Associação de Máquinas para Computador (ACM, na sigla em inglês) e o Instituto de Engenheiros Elétricos e de Eletrônica (IEEE, na sigla em inglês) concederam o prêmio mais alto da área, o Prêmio Eckert-Mauchly, ao brasileiro.

“A pedra angular de sua visão arquitetônica era pensar em um sistema de forma holística, unindo os componentes individuais de computação, armazenamento e rede em um projeto geral em sistemas distribuídos em grande escala”, declararam os organizadores da láurea à época.

Em março de 2021, Barroso agradeceu o prêmio em palestra e declarou: “A falta de experiência da nossa equipe em design de data center pode ter sido uma vantagem, pois nos propusemos a questionar quase todos os aspectos de como essas instalações foram projetadas”, disse. “Talvez o mais importante seja que tivemos a chance de analisar todo o projeto do sistema, desde as torres de resfriamento até os compiladores, e essa perspectiva rapidamente revelou oportunidades significativas de melhoria.”

Luiz via beleza em tudo, seja na arquitetura de um armazém, em um acorde maior com nona ou na asa de uma arara-azul Sundar Pichai, presidente executivo do Google

Na prática, o trabalho de Luiz André Barroso nos anos 2000 permitiu o avanço de diversos serviços digitais da internet na década seguinte, bem como a computação em nuvem (Google Cloud), uma das principais fontes de receita do Google atualmente. A inteligência artificial (IA), por exemplo, é altamente dependente dessa infraestrutura para operar as grandes quantidades de dados que abastecem os robôs.

Na semana passada, o presidente executivo do Google, Sundar Pichai, lamentou a morte do colega e apontou que o engenheiro era o melhor da área. “Luiz via beleza em tudo, seja na arquitetura de um armazém, em um acorde maior com nona ou na asa de uma arara-azul. Sentirei falta de nossos bate-papos sobre natureza, música e futebol, especialmente o Brasil e o Barcelona. Adeus, meu amigo”, tuitou o CEO.

Ainda no Google, Barroso trabalhou com a área de geolocalização, utilizando tecnologias de mapeamento, realidade aumentada (RA) e de inteligência artificial (IA) para aperfeiçoar o Mapas, um dos principais produtos do Google.

Durante a pandemia de covid-19, ele foi um dos responsáveis pelo recurso Exposure Notifications, que usava recursos de localização para avisar usuários e governos quando pessoas não-infectadas com o vírus eram expostas à doença. A funcionalidade foi parceria inédita entre Google e Apple, nunca lançada no Brasil.

Recentemente, o brasileiro dedicava-se à área de infraestrutura de aprendizado de máquina (machine learning), segurança online e privacidade, diz o Google, em nota.

Impacto no Brasil

Luiz André Barroso foi também um dos nomes envolvidos com a chegada do Google ao Brasil, em 2005.

Segundo a companhia, o brasileiro foi “fundamental” quando a empresa americana adquiriu a brasileira Akwan, fundada por professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que pesquisavam mecanismos de busca na internet. “A empresa se tornaria a base do que hoje é o Centro de Engenharia do Google na América Latina, localizado em Belo Horizonte”, conta o Google, em nota.

Em abril deste ano, a fintech Stone convidou André Luiz Barroso para integrar o conselho de adminsitração da empresa, com intuito de escalar as operações da companhia brasileira. Em nota ao jornal Valor Econômico, a empresa diz que eventual substituição do executivo deve ocorrer no momento adequado.

Luiz André Barroso formou-se em Engenharia Elétrica pela Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), onde também fez mestrado na mesma área. O doutorado foi na Universidade do Sudeste da Califórnia, em Engenharia da Computação.

Além da tecnologia

Apaixonado por música, Barroso lançou, em fevereiro deste ano, o álbum Before Bossa, com uma seleção de canções brasileiras e americanas de jazz que inspiraram a bossa nova brasileira. O disco traz a participação dos músicos Zeca Assumpção e Sergio Reze.

Em abril de 2021, durante o pico de milhares de mortes diárias causadaas pela pandemia de covid, Barroso publicou uma regravação feita por ele da canção Garoto, de Vinicius de Moraes e Chico Buarque. “(Esta é) Uma música para as pessoas do meu país natal que estão sofrendo muito nos dias de hoje. Considere apoiar organizações, como a Gerando Falcões ou Redes da Maré, se você estiver em condições de fazê-lo”, escreveu.

Além da música, Barroso dizia ser interessado por conservação da vida silvestre, publicando coleções de fotos e vídeos de animais de diversas localidades. Desde setembro de 2022, ele era membro do conselho da Rainforest Trust, organização americana dedicada à preservação de florestas tropicais.

Luiz André Barroso deixa a esposa, a compositora, cantora e violoncelisa Catherine Warner.