Maduro diz que Whatsapp está sendo usado para espalhar violência e pede que apoiadores excluam app

Nicolás Maduro pediu a seus partidários que removessem o WhatsApp, aplicativo de mensagens de propriedade da Meta, de seus telefones, pois, segundo ele, está sendo usado por “fascistas” para disseminar a violência.

Falando sob a chuva em um comício convocado pelo braço jovem do partido governista, Maduro pediu uma “retirada voluntária, progressiva e radical” do WhatsApp. Ele disse que, em vez disso, estava mudando para o Telegram e o aplicativo de mensagens chinês WeChat.

Maduro pede que eleitores excluam o WhatsApp Foto: Matias Delacroix/AP

PUBLICIDADE “Através do WhatsApp eles estão ameaçando a família militar, a polícia, os líderes de rua, a comunidade, todos que não se declaram a favor do fascismo”, disse ele. No domingo, 4, Maduro também disse que o TikTok e o Instagram estavam sendo usados para promover o “ódio” e prometeu regulamentar seu uso. O ataque de Maduro às plataformas de rede social vem na esteira de uma onda de repressão de seu regime contra qualquer resistência à sua autodeclarada vitória na eleição presidencial. Ele tem se referido repetidamente à líder da oposição, María Corina Machado, e a seu candidato substituto, Edmundo González, como “fascistas”, e os culpou pelos protestos que se seguiram depois que eles publicaram documentos mostrando que sua vitória eleitoral foi fraudulenta.

Maduro pediu ao tribunal superior da Venezuela que revisasse os resultados e, na segunda-feira, 5, o chefe da autoridade eleitoral, Elvis Amoroso, entregou a documentação eleitoral, de acordo com uma transmissão na televisão estatal. Nem Amoroso nem os juízes do tribunal disseram se os documentos continham tabulações dos resultados tabela por tabela - como as divulgadas pela oposição.

Mais cedo na segunda-feira, o promotor público Tarek William Saab anunciou que estava abrindo uma investigação contra Machado e González, depois que eles publicaram uma declaração na segunda-feira pedindo aos militares e policiais que “ficassem do lado do povo”.

O pedido de Maduro para a remoção do WhatsApp é uma rápida reviravolta, depois de ter confiado na rede social para ajudar a suavizar sua imagem antes da eleição de 28 de julho. A última mensagem que ele compartilhou pelo WhatsApp foi em 30 de julho, dizendo que “o povo saiu às ruas contra a violência e o fascismo... Deus está conosco... A paz vencerá”.

Na manifestação dos jovens, Maduro fez outra advertência aos dissidentes, lembrando-os da operação de segurança do governo “Tun-Tun” - batizada com o nome do som de “bate-bate” nas portas das pessoas.

“Bata, bata, quem está aí?”, disse ele, cantando ao som de uma popular canção de Natal. “Pessoas de paz. Não seja um bebê chorão, você irá para Tocoron.”

Tocoron é uma das prisões de segurança máxima para as quais Maduro prometeu enviar os manifestantes na semana passada. Ele disse que as forças de segurança prenderam mais de 2 mil pessoas até o momento./FORTUNE

