Mancha preta na tela do celular? Veja causas e como resolver

Manchas pretas na tela de um celular podem aparecer por diversos fatores. Compreender essas causas pode ajudar os usuários a identificar e, em alguns casos, resolver o problema. O importante é entender que não é motivo para pânico e que tem conserto.

Uma das causas mais comuns é o dano físico, como quedas ou impactos, mas outros fatores possíveis são umidade e falha dos pixels do aparelho. Na maioria dos casos, as manchas pretas podem ser resolvidas, mas em situações mais extremas a marca pode ficar de forma permanente.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast especial do 'Estadão'

Sendo assim, entender como essas manchas surgem é fundamental para tomar medidas adequadas, como buscar assistência técnica ou adotar precauções para evitar danos futuros à tela do celular. Pensando nisso, o Estadão reuniu algumas causas das marcas nas telas do celular e qual a solução para esse problema.

Quedas em superfícies duras

Deixar o celular cair no chão é uma das maneiras mais comuns de gerar manchas pretas na tela. Isso ocorre devido ao impacto físico que pode danificar os componentes internos do dispositivo, principalmente os pixels que compõem o visor. Quando o celular sofre uma queda, a tela é submetida a uma pressão súbita e irregular e, em muitos casos, isso resulta em pixels que ficam permanentemente apagados, criando as manchas pretas visíveis na tela.

Além disso, as quedas também podem afetar outras partes do celular, como a camada de vidro que cobre o visor. Se o vidro sofrer trincas ou rachaduras devido à queda, essas imperfeições podem distorcer a luz que passa por ela, causando pontos escuros ou manchas. Para evitar esse tipo de situação, usar capas protetoras e películas pode minimizar os danos causados por quedas acidentais.

Continua após a publicidade

Manchas pretas na tela do celular podem ter diversos motivos Foto: Pixabay

Luz solar direto na tela

A exposição prolongada à luz solar direta também pode danificar as telas dos celulares.

O calor gerado pelos raios solares causa danos não só aos componentes do smartphone como também aos pixels que compõem o display. Quando a temperatura do dispositivo aumenta, os pixels podem sofrer danos permanentes.

Para evitar esses danos, é aconselhável não expor seu celular à luz solar direta por muito tempo. Se for necessário usar o dispositivo em ambientes externos ensolarados, considere utilizar uma capa ou colocá-lo em uma bolsa ou embaixo de um casaco para protegê-lo do calor.

Exercer pressão em cima do aparelho

Sentar em cima do celular e colocar pressão sobre sua tela pode resultar na formação de manchas, especialmente se a pressão for concentrada em áreas específicas. Isso ocorre devido à natureza das telas sensíveis ao toque e pressionar com força pode distorcer sua funcionalidade.

Continua após a publicidade

A dica para evitar essas situações é não colocar o celular no bolso de trás da calça e usar capas ou películas protetoras para reduzir os danos causados por pressão na tela do aparelho.

Expor o aparelho à locais úmidos ou derrubar na água

A exposição à água é outra maneira pela qual manchas pretas podem aparecer na tela de um celular.

Quando um dispositivo móvel entra em contato com a água, o líquido pode infiltrar nas camadas internas do celular e danificá-las. Essa exposição à umidade pode levar à oxidação e corrosão de peças internas.

Para evitar esse tipo de dano, é fundamental tomar medidas para proteger o celular da água. Isso inclui evitar o uso do dispositivo em locais com alta umidade, como banheiros ou durante chuvas intensas, e também investir em capas à prova d’água e películas protetoras.

Caso ocorra um incidente de contato com a água, é recomendável desligar o celular imediatamente, remover a bateria (se possível) e deixar o dispositivo secar completamente antes de tentar ligá-lo novamente. Colocar o celular molhado em uma bacia com arroz é uma solução rápida para secar o aparelho, por ser um grão que absorve líquidos facilmente.

Encostar imã na tela do celular

Continua após a publicidade

As telas de dispositivos móveis, especialmente sensíveis ao toque, também são suscetíveis a campos magnéticos. Quando um ímã é colocado próximo à tela do celular, ele pode danificar os pixels e a matriz de cores, causando manchas ou distorções visuais. Isso é particularmente problemático em telas Oled, onde cada pixel emite sua própria luz e a interferência magnética pode danificar permanentemente essa emissão de luz.

Para evitar os danos causados, é aconselhável manter os dispositivos eletrônicos afastados de ímãs ou objetos magnéticos fortes, como enfeites de geladeira ou caixas de alto-falantes. Além disso, evite armazenar seu celular próximo a cartões de crédito ou cartões de acesso, pois esses cartões contêm faixas magnéticas que podem causar interferência.

Como fazer as manchas pretas desaparecerem?

Antes de tudo, é importante certificar de que as manchas pretas na tela são resultado de um mal funcionamento dos pixels do display.

Assim, o primeiro passo é limpar a tela para garantir que não é sujeira. Caso a mancha continue aparecendo, reinicie o celular. Algumas manchas são temporárias e podem ser resolvidas ao reiniciar o aparelho.

Verifique também os aplicativos do aparelho, porque se as manchas aparecerem apenas em determinados aplicativos, pode ser um problema específico. Tente desinstalar e reinstalar o app problemático ou verificar as configurações de exibição dele.

Se as manchas persistirem e não puderem ser resolvidas com as etapas acima, é recomendável procurar uma assistência técnica autorizada. Manchas pretas na tela podem exigir reparo profissional ou até substituição da tela.

Continua após a publicidade

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani