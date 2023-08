Marcelo Finger estreia coluna sobre inteligência artificial na Rádio Eldorado nesta sexta

Com a explosão em popularidade do ChatGPT, a inteligência artificial (IA) se tornou um dos principais assuntos de 2023. Agora, a tecnologia será tema da coluna “Inteligência Artificial nas Ondas do Rádio”, que estreia nesta sexta, às 8h, na Rádio Eldorado (FM 107,3 SP).

Comandada por Marcelo Finger, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de São Paulo (USP), a coluna vai ao ar às sextas dentro do Jornal Eldorado. A proposta do espaço é abordar os dilemas e dúvidas causadas pela nova onda tecnológica. “A minha perspectiva será a de quem trabalha há 30 anos na área. Será uma coluna que pretende levar ciência para a população”, afirma ele.

Finger é um dos principais nomes em IA no País e vem atuando em temas como lógica, humanidades digitais e linguística computacional. Na USP, ele atua como pesquisador do Centro de Inteligência Artificial (C4AI), onde coordena o grupo NLP2 de processamento de linguagem natural em português. Parte do trabalho dele é garantir que o português tenha forte presença no desenvolvimento de tecnologias de IA, campo ainda dominado pelo inglês.

Nos últimos anos, ele também se dedicou ao desenvolvimento de algoritmos voltados para a área da saúde, principalmente sistemas voltados para pneumonologia e fonoaudiologia. Entre os algoritmos desenvolvidos por ele, há um capaz de realizar a triagem de pacientes de covid-19 apenas pela detecção de padrões respiratório.

Marcelo Finger estreia coluna sobre IA na Rádio Eldorado Foto: Marcos Santos/USP Imagens

“Queremos desmistificar e debater os problemas causados pela IA. Nos últimos meses, o volume de bobagens faladas sobre a tecnologia cresceu”, afirma. De fato, a nova geração de algoritmos vem levantando grandes pontos de interrogação que passam por diversas áreas. Na economia global, os número estimados são superlativos. Segundo o Goldman Sachs, 300 milhões de postos de trabalho podem ser afetados por sistemas de IA como o ChatGPT. Já a consultoria McKinsey estima que a tecnologia pode acrescentar US$ 4,4 trilhões ao PIB mundial.

No entanto, não são apenas temores palpáveis que tomaram a imaginação das pessoas. O medo por um suposto apocalipse, aos moldes de filmes de ficção-científica, passaram a ser tema de conversas entre as pessoas - e o medo foi alimentado por cartas de especialistas que pedem cuidado com a tecnologia. Um desses documentos, assinado por nomes como Elon Musk e o historiador Yuval Noah Harari, pediam uma pausa no desenvolvimento da tecnologia.

Continua após a publicidade

“É impossível pausar o desenvolvimento da tecnologia, mas, na coluna, vamos debater ideias para ajudar a sociedade a encontrar as próprias respostas sobre o assunto”, diz Finger.

É um propósito que se alinha aos princípios da Rádio Eldorado. “A chegada do Marcelo Finger contribui para uma de nossas principais missões, que é colocar o jornalismo à serviço da compreensão ampla sobre grandes transformações da vida em sociedade”, diz Emanuel Bonfim, diretor artístico da Rádio Eldorado.

“Há um misto de mistério, euforia e temor sobre as potencialidades da inteligência artificial. E nada como colocar um especialista no assunto para hierarquizar e explicar esse volume de informações e novidades. É mais um serviço essencial que prestamos aos nossos melhores ouvintes”, completa.