‘Mark Zuckerapper’? CEO da Meta lança rap acústico em homenagem a sua esposa; ouça

Quando já era possível pensar que Mark Zuckerberg não poderia fazer mais nada de novo em sua carreira, o fundador e CEO da Meta conseguiu surpreendeu seus seguidores ao se tornar “rapper” e lançar uma música. A canção “Get Low”, do grupo de rap Lil Jon & the East Side Boyz, em colaboração com o rapper T-Pain, foi publicada nesta quarta, 13, em uma versão acústica, adaptada e bem diferente da original.

Seria essa uma nova era do chefão da Meta? Foto: Reprodução: Meta

“Z-Pain”, como se autointitulou Zuckerberg em seu perfil no Instagram, lançou a canção como uma homenagem à sua esposa, Priscilla Chan pelo aniversário de namoro. Na legenda da publicação, o bilionário explicou a escolha da música: “‘Get Low’ estava tocando quando conheci Priscilla em uma festa na faculdade, então todo ano nós a ouvimos no nosso aniversário de namoro. Este ano, trabalhei com @tpain em nossa própria versão dessa obra-prima lírica.”

PUBLICIDADE A versão acústica de “Get Low” traz uma roupagem completamente diferente da original, com um ritmo mais lento, acompanhamento de violão e a voz de Zuckerberg modificada por auto-tune. A música também conta com a participação de T-Pain em um trecho da canção. A publicação de Zuckerberg gerou diversas reações nas redes sociais, com muitos usuários elogiando a iniciativa e o talento musical do CEO da Meta em seu post do Instagram. Outros, no entanto, acharam a tentativa do bilionário risível. O que todos concordam, é que ninguém esperava por essa. A música também está disponível no Spotify, para quem deseja conferir a versão completa de “Z-Pain”.

O mais engraçado disso tudo é que a música possui diversos palavrões e Zuckerberg canta, junto ao seu violão, a canção da forma mais romântica possível. Isso traz um grande contraste entre os dois mundos - é ainda mais hilário saber que o criador do Facebook está mandando alguém “descer até o chão”.

Essa não é a primeira vez que Zuckerberg demonstra seu interesse pela música. Em 2016, ele compartilhou um vídeo em que tocava violão e cantava uma música de sua autoria. No entanto, o lançamento de “Z-Pain” marca sua primeira incursão no mundo da música profissional.

Elon Musk também já foi rapper

Em 2019, Elon Musk, CEO da Tesla e dono do X (antigo Twitter), também se aventurou no mundo da música ao lançar uma música em homenagem a Harambe, um gorila que foi morto em um zoológico após uma criança cair em seu recinto. A música, intitulada “RIP Harambe”, foi composta e interpretada por Musk e publicada na plataforma SoundCloud e já conta com 3 milhões de visualizações desde então.

Publicidade

No X, Musk disse que este provavelmente se tratava de seu melhor trabalho - vale lembrar que a música foi postada um pouco antes de 1º de abril, data comum para brincadeiras na internet.