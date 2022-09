Mark Zuckerberg revela que será pai de uma menina pela terceira vez

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua esposa, Priscilla Chan, anunciaram nesta quarta, 21, que terão o terceiro filho. A revelação foi feita por meio de um post no Instagram do executivo de maneira breve: “Feliz em compartilhar que Max e August terão uma irmã no ano que vem!”

Casados desde 2012, Zuckerberg e Priscilla tiveram a primeira filha, Maxima, em 2015. A segunda menina, August, nasceu dois anos mais tarde.

A boa notícia dá uma trégua ao ano difícil de Zuckerberg. No acumulado do ano, o Facebook acumula perda de 61% nas ações, a pior queda entre empresas de tecnologia - a marca é mais do que o dobro das perdas registradas pelas Nasdaq no período. Isso significa que a companhia perdeu US$ 600 bilhões em valor de mercado.

Isso teve impacto na fortuna do executivo. Em 2022, ele já perdeu cerca de US$ 71 bilhões, caindo de sexto para 20º no ranking dos mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg.