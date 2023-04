Menininha do lo-fi ‘some’ do quarto e volta com parceiro de estudos; conheça

A estudante mais famosa do YouTube está de volta às atividades com um novo parceiro da música e os fãs podem comemorar seu retorno para casa. Nesta terça-feira, 11, o canal LoFi Girl, responsável por colocar a menininha para estudar todos os dias, lançou mais uma transmissão de batidas musicais na plataforma: a “synthwave radio 🌌 - beats to chill/game to”, que introduz o “menino do lo-fi”.

A novidade chegou após a “menininha do lo-fi”, como é conhecida, ficar cerca de 24 horas fora de seu quarto, cenário utilizado pelo canal para transmitir as batidas de música na plataforma.

Na última segunda-feira, 10, o cenário da transmissão de vídeo “lofi hip hop radio - beats to relax/study to” foi substituído por um novo quarto cheio de mistérios: ao invés da janela habitual — que tinha sempre seu gatinho de estimação como companhia — com luzes de prédios da cidade, a visão era a partir do lado de fora do quarto da estudante.

Na transmissão paralela, onde a garota podia descansar, o quarto ficou novamente vazio e um calendário com a data desta terça-feira apareceu grifado, abaixo de uma contagem regressiva que terminou às 14 horas. As músicas continuaram normalmente, mas o sumiço da estudante preocupou fãs fieis nas últimas horas.

De acordo com o canal, porém, ainda não é hora de aposentar os estudos. Após a adição da transmissão de novas batidas, a estudante voltou a sua posição habitual de estudos com as canções em estilo LoFi HipHop. O site LoFi World, indicado no Twitter, foi lançado com uma página de redirecionamento. Ao entrar e clicar no botão, o usuário é redirecionado para a nova transmissão ao vivo de synthwave.

Pelo Twitter, os criadores do canal tinham indicado uma possível mudança no nome do projeto, de “LoFi Girl” para “LoFi World”, indicando uma possível troca de identidade visual do streaming, que conta com mais de 12 milhões de inscritos. Na publicação, a conta mostra uma imagem com um botão indicando a nova marca e afirma: “O download está finalmente completo! 🙌 Devo clicar no botão ‘lançar’? 😲”

The download is finally complete! 🙌



Should I click on the “Launch” button? 😲 pic.twitter.com/k9xMNTnDNn — Lofi Girl (@lofigirl) April 10, 2023

O novo cenário traz elementos semelhantes ao quarto que ficou famoso na internet. A diferença é que, ao invés do caderno, o menininho do LoFi (ou do synthwave) aparece sempre em frente ao computador, com fones de ouvidos e um novo pet — um cachorro — para acompanhar a jornada na internet.

A transmissão mais recente da menininha do LoFi está no ar desde 12 de julho de 2022, depois de ficar cerca de dois dias ausente da plataforma. O vídeo tinha sido derrubado pela após denúncias de que o canal estaria violando direitos autorais das músicas reproduzidas.

Antes do anúncio fãs se mostraram preocupados com o sumiço repentino da menina do LoFi nas redes sociais e especularam se ela tinha realmente parado de estudar ou se, quem sabe, havia alcançado a aprovação ou o diploma pelo o qual tem estudado nos últimos anos:

acho q até a menina do lofi desistiu de estudar KKKKKKK — é o lusca (@lucscost_snts) April 11, 2023

A menina do Lofi saiu de casa? pic.twitter.com/cjoUB2RVWl — Herick Cunha (@herickcunha_) April 10, 2023

Lofi Girl sumiu... Será que finalmente terminou o caderno e foi comprar outro? talvez levar o gato no veterinário? #lofigirl pic.twitter.com/TQKcgDiTcu — Érico Walker (@EricoTWalker) April 10, 2023

A menina do Lofi FINALMENTE foi descansar um pouco e eu estou muito feliz por isso. Ela merece 😭👏https://t.co/X9YQoNr684 — Micro-wittigs (@ChazinhoPr3to) April 10, 2023

Gente cadê a Lofi Girl? Será que ala passou no vestibular? pic.twitter.com/6e1j4SWGcb — Claus Bugmann | Olhem o Fixado (@puramaldade) April 10, 2023