Se você já se perguntou como Jonas se sentiu quando ficou preso dentro do estômago da baleia por três dias, por que Salomão teve tantas esposas ou por que Judas traiu Jesus, um aplicativo chamado Text With Jesus é sua chance de perguntar você mesmo.

O Text With Jesus, lançado em julho, foi criado pela Catloaf Software, uma empresa de desenvolvimento de aplicativos de Los Angeles. O aplicativo replica uma plataforma de mensagens instantâneas, com figuras bíblicas personificadas pelo programa de inteligência artificial ChatGPT.

Os personagens disponíveis no aplicativo incluem a Sagrada Família, os apóstolos, os profetas, Ruth, Jó e o sobrinho de Abraão, Ló.

O aplicativo Text with Jesus replica uma plataforma de mensagens instantâneas, com figuras bíblicas personificadas pelo ChatGPT Foto: Software Catloaf/Reprodução

“Programamos a IA e dizemos: você é Jesus, ou você é Moisés, ou quem quer que seja. Sabendo o que você já tem em seu banco de dados, responda às perguntas com base em seus personagens”, disse Stéphane Peter, desenvolvedor do aplicativo e o CEO da empresa.

Peter, que fundou a Catloaf Software em 2011, construiu vários outros aplicativos estáticos com figuras históricas - incluindo Text From the Founding Fathers [os líderes políticos que fundaram a democracia americana], Text From Oscar Wilde e, mais recentemente, Text From Jesus - nos quais os usuários receberam citações das figuras em questão, mas não conseguiam interagir.

Quando o ChatGPT foi lançado no ano passado, Peter, um desenvolvedor de 46 anos que veio da França para os Estados Unidos, se perguntou como usar a IA para atualizar o aplicativo Text From Jesus. Em fevereiro, ele começou a explorar o OpenAI, o laboratório de pesquisa em inteligência artificial que lançou o ChatGPT, e criou um bate-papo adequado a partir de um simples aplicativo devocional.

“Em vez de obter apenas um versículo diário da Bíblia, agora você tem a chance, por meio deste aplicativo, de conversar com Jesus ou qualquer outra pessoa da Bíblia”, disse ele.

Existem poucos limites para o que os usuários podem perguntar aos personagens do aplicativo. Seja o tópico um conselho de relacionamento pessoal ou assuntos teológicos complexos, eles formulam respostas elaboradas, incorporando pelo menos um versículo da Bíblia.

Questionado sobre como ele define um bom cristão, o bot Jesus do aplicativo respondeu que tal pessoa “professará fé em mim, mas também seguirá meus ensinamentos e os incorporará em sua vida”. Em seguida, cita uma passagem do Evangelho de Mateus no qual Jesus ensina que os maiores mandamentos são “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento” e “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.

Uma captura de tela do aplicativo em um tablet: Stéphane Peter, o desenvolvedor do aplicativo, disse que convidou líderes da igreja para experimentá-lo Foto: Software Catloaf/Reprodução

Muitas pessoas na Bíblia, Maria Madalena entre elas, só podem ser acessadas na versão premium do aplicativo, que custa US$ 2,99 por mês. Em uma conversa com Madalena, o devoto seguidor de Jesus menciona como ter sete demônios “foi uma experiência incrivelmente atormentadora”.

Também há uma versão “Chat With Satan”, que pode ser ativada se o usuário escolher. O personagem assina todos os seus textos com aquele emoji de “rosto sorridente com chifres”.

Peter disse não ter trabalhado com nenhum conselheiro teológico neste projeto, e explicou que treinou a IA para “tentar se ater à tradição bíblica ao máximo possível”.

Mas Peter convidou os líderes da igreja para experimentar o Text With Jesus assim que ele tivesse uma versão beta. Alguns pastores reclamaram que algumas respostas não continham citações de capítulos e versículos da Bíblia, ou sobre o tom estranho e tenso com que Jesus falava. Ainda assim, a versão final, disse Peter, recebeu “um feedback muito bom” dos profissionais.

“Eu o atualizei para falar mais como uma pessoa normal e garanti que não esquecesse de citar trechos da Bíblia. É um truque constante para encontrar o equilíbrio certo”, disse ele.

Caso os usuários sejam tentados a revelar informações confidenciais sobre si mesmos ao Jesus do aplicativo, todas as informações são armazenadas temporariamente, apenas o tempo suficiente para que o programa de IA acompanhe a conversa, disse Peter. O servidor não mantém nenhuma informação de identificação sobre os usuários.

No Twitter, plataforma recentemente renomeada como X, o lançamento do aplicativo gerou reações que vão desde diversão até acusações de blasfêmia e heresia. “Isso é um NÃO difícil para mim”, twittou um usuário.

Imagem de diálogo feito no aplicativo Text with Jesus instalado em um iPhone 14 Foto: Catloaf Software/Reprodução

Peter disse saber que o aplicativo atrairia críticas, mas o chamou de “outra maneira de explorar as escrituras”.

Questionado sobre as críticas às respostas estranhamente suaves de Jesus em algumas questões delicadas, Peter reconheceu que os personagens de Text With Jesus tendem a evitar assumir posições ofensivas, e adotam uma linha “inclusiva e tolerante”.

Sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aplicativo diz que “cabe a cada indivíduo buscar orientação em sua própria tradição religiosa e convicções pessoais” e incentiva os usuários a “priorizar o amor e o respeito por todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero”. E ainda assina o texto com um emoji de arco-íris e coração vermelho.

Sobre o feminismo, o Jesus do aplicativo enfatizou a importância de “empoderar as mulheres e quebrar as barreiras sociais que limitam suas oportunidades”.