Usuários da rede social X (antigo Twitter) descobriram uma maneira inusitada de “desligar” a Meta AI no WhatsApp. A estratégia, que viralizou na plataforma, consiste em solicitar à inteligência artificial (IA) que ignore as mensagens do usuário e finja que ele não existe.

Apesar de funcionar temporariamente, a solução não é definitiva, já que a IA ainda não possui memória de longo prazo para lembrar das interações anteriores - ou seja, a estratégia é uma gambiarra. Mas isso pode mudar nas próximas atualizações.

Como ‘desligar’ a Meta AI

Meta AI já tem mais de 500 milhões de usuários ativos em todo o mundo Foto: Antichristh/adobe.stock

O método para “desligar” a Meta AI foi compartilhado por um usuário do X, que publicou um print de uma conversa com a IA na qual ele ordenava que ela o ignorasse, mesmo que se passassem 100 anos. A IA, após receber o comando, passou a responder apenas com a palavra “silêncio”, indicando que não estava interagindo com o usuário.

A brincadeira se espalhou rapidamente pelo X, com diversos usuários compartilhando prints de conversas similares e relatando que a estratégia funcionava para “desligar” a IA. Alguns usuários chegaram a dar outras ordens para o chatbot, como responder apenas com emojis ou repetir frases prontas, independentemente do prompt enviado.

Apesar de funcionar temporariamente, a solução não é definitiva. A Meta AI ainda não possui memória de longo prazo para armazenar todas as informações e interações dos usuários. Isso significa que, após algum tempo, a IA "esquece" o comando de ignorar o usuário e volta a interagir normalmente.

Atualmente, não há como desativar a Meta AI de forma definitiva no WhatsApp. A única opção é excluir a conversa com a IA, o que a remove da lista de conversas, mas não impede que ela seja ativada novamente em outras interações. O circulo azul na barra de pesquisas não vai deixar de aparecer.

Meta AI com memória de longo prazo em desenvolvimento

O site WABetaInfo revelou que o WhatsApp está desenvolvendo um recurso que permitirá à Meta AI armazenar detalhes compartilhados pelo usuário nas conversas com o chatbot. Essa funcionalidade possibilitará que a inteligência artificial forneça respostas de acordo com os dados antes conversados. Com a implementação da memória de longo prazo, seria possível que a brincadeira do “silêncio” funcionasse por mais tempo, permitindo que os usuários “desativassem” a IA de forma mais consistente. A atualização, contudo, pode trazer riscos a privacidade do usuário já que suas conversas ficarão salvas no chatbot.

A integração da Meta AI aos aplicativos da Meta, como WhatsApp, Instagram e Facebook, tem gerado debates sobre a privacidade dos dados dos usuários. A Meta afirma que a IA não tem acesso às conversas privadas dos usuários, que são protegidas por criptografia de ponta a ponta. No entanto, a empresa admite que as mensagens enviadas para a IA são utilizadas para treinar e aprimorar seus modelos de linguagem.