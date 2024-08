SpaceX, de Elon Musk, vai lançar primeira missão com astronautas caminhando no espaço; veja data

A SpaceX, empresa do bilionário sul-africano Elon Musk, está preparando a sua próxima missão, que levará astronautas para andar no espaço. A viagem acaba de ser oficialmente marcada, e deve ser realizada no dia 26 de agosto.

É a primeira tentativa da SpaceX de enviar astronautas para caminhar no espaço - e a primeira empreitada do tipo no setor de exploração espacial privada. A missão, chamada de Polaris Dawn, representa o primeiro de três voos comprados pelo também bilionário Jared Isaacman. Conforme afirmou Isaacman à CNBC, o voo deve ter seu lançamento nas primeiras horas do próximo dia 26, na Flórida.

SpaceX terá nova missão; dessa vez, astronautas andarão no espaço Foto: JHVEPhoto/Adobe Stock

PUBLICIDADE A tripulação é composta por quatro pessoas: o próprio Jared Isaacman, que será o comandante; Scott Poteet, o piloto; Sarah Gillis, a especialista; e Anna Menon, também especialista e oficial médica. Ambas são funcionárias da SpaceX. Diferentemente de outras missões, não há um destino certo para o voo. O empreendimento visa levar os astronautas a altitudes não alcançadas por seres humanos há mais de 50 anos, diz Isaacman.

Sobre a caminhada no espaço, o bilionário declarou à CNBC que ele e sua equipe estarão “cercados pela morte”. Para evitar contratempos, todos os quatro estão passando por treinamentos intensos.

A missão durará até cinco dias. Isaacman e Gillis andarão pelo espaço, enquanto Poteet e Menon ficam dentro da nave como forma de suporte. Espera-se que a caminhada dure cerca de duas horas. Há planos de transmitir esses momentos ao vivo, com “muitas câmeras” distribuídas dentro e fora da cápsula.

O voo marcará a primeira vez em que haverá a chamada atividade comercial extraveicular com trajes especiais para esse fim desenhados pela própria SpaceX. A altitude nesse momento será de aproximadamente 700 quilômetros acima da Terra.

Publicidade

Segundo a SpaceX, o desenvolvimento do traje e a execução da caminhada serão passos importantes em direção a missões de longa duração, que terão como destino a Lua ou Marte.

A ideia por trás da Polaris Dawn é, no final das contas, quebrar recordes e ultrapassar limites em relação a voos espaciais privados. Para Isaacman, qualquer coisa diferente do que vimos nos últimos 20 ou 30 anos faz as pessoas pensarem.