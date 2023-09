Morre Dennis Austin, um dos ‘inventores’ do PowerPoint

THE WASHINGTON POST - Dennis Austin, que desenvolveu o PowerPoint, o programa amado e odiado por trabalhadores de escritório, professores e burocratas, morreu em 1 de setembro em sua casa em Los Altos, Califórnia, aos 76 anos. A causa foi um câncer de pulmão que teve metástase no cérebro, disse seu filho, Michael Austin.

Lançado em 1987 pela Forethought, pequena empresa de software, o PowerPoint foi o sucessor digital dos projetores de transparências. Ele transformou o trabalho de criar slides - uma tarefa geralmente atribuída a departamentos de design - em um processo no qual qualquer pessoa com um computador poderia apontar, clicar e reorganizar informações com um mouse.

“Nossos usuários eram familiarizados com computadores, mas provavelmente não com software gráfico”, escreveu Austin.

Trabalhando ao lado de Robert Gaskins, o executivo da Forethought que concebeu o software, Austin era engenheiro de software que tinha como missão tornar o PowerPoint (originalmente chamado de Presenter) fácil de operar. Ele conseguiu isso com uma “interface de manipulação direta”, o que significa que “o que você está editando parece exatamente com o produto final.”

Dennis Austin, inventor do PowerPoint, morreu no começo de setembro

Originalmente destinado para computadores Macintosh, que tinham uma interface gráfica, o Presenter incluía maneiras para os usuários incorporarem gráficos, clip art e várias fontes. Além disso, os slides poderiam ser uniformes com bordas gráficas, logotipos corporativos e números de slides. O objetivo, escreveu Austin, era “criar apresentações - não simplesmente slides.”

Em seu livro “Sweating Bullets: Notes about Inventing PowerPoint” (2012), Gaskins escreveu que “Dennis teve pelo menos metade das principais ideias de design” e foi “completamente responsável pelo desempenho fluido e pelo acabamento polido da implementação.”

“É uma boa aposta”, acrescentou Gaskins, “que se Dennis não tivesse sido a pessoa projetando o PowerPoint, ninguém jamais teria ouvido falar dele.”

Poucos meses após a estreia do PowerPoint, a Microsoft comprou a Forethought por US$ 14 milhões em sua primeira grande aquisição. Até 1993, o PowerPoint estava gerando mais de US$ 100 milhões em vendas. A Microsoft eventualmente adicionou o PowerPoint à sua crescente suíte de programas Office, incluindo o Word.

Hoje, o programa é usado para criar mais de 30 milhões de apresentações por dia, segundo a empresa. Após a Microsoft adquirir a Forethought, Austin continuou a liderar o desenvolvimento do PowerPoint. Ele se aposentou em 1996. / TRADUÇÃO BRUNO ROMANI