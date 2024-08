Musk está disposto a conceder ações do X para funcionários, mas eles precisam provar que merecem

De acordo com o The Verge, Elon Musk teria mandado um e-mail aos funcionários do X, antigo Twitter, sobre uma possível concessão de ações nesta sexta-feira, 23. Na mensagem, visualizada pelo site, a empresa diz planejar dar a opção de receber ações de acordo com o impacto de cada empregado.

Basicamente, cada funcionário terá que enviar um resumo de uma página explicando à liderança quais foram as suas contribuições para com a companhia. Somente assim é que se poderá obter a alternativa de ganhar ações do X.

Musk oferece ações a empregados do X que provarem seu mérito, diz The Verge Foto: Susan Walsh/AP

PUBLICIDADE Vale lembrar que o valor da empresa de rede social está muito abaixo daquele datado da compra da plataforma por Elon Musk. Se, até esse ponto, o X valia cerca de US$ 44 bilhões, hoje, o preço é de aproximadamente US$ 19 bilhões. Utilizar ações como forma de pagamento a funcionários é comum no mercado. No entanto, atrelá-la ao mérito individual pode ser um pouco mais polêmico – especialmente em uma empresa que já tem problemas a serem resolvidos com a sua equipe.

Conforme reporta o The Verge, essa concessão de ações aumenta as tensões entre a liderança do X e os empregados após, inclusive, o atraso inexplicado do processo de promoções na companhia, que não foi realizado.

Musk teria assegurado aos funcionários da rede social que eles poderiam ter acesso regular a ações, semelhante ao que ocorre com os empregados da SpaceX, também de propriedade de Elon Musk. No entanto, essa promessa não foi colocada em prática – ao menos por enquanto.

Em junho, a Reuters publicou que, de modo similar ao que acontecerá com o X, Musk teria dito aos funcionários que a empresa de carros elétricos, Tesla, trabalharia com compensação baseada em ações para empregados de alta performance. A informação veio de duas pessoas familiarizadas com o assunto e que receberam um memorando interno, mas que não quiseram se identificar.

“Nas próximas duas semanas, a Tesla fará um estudo abrangente para prover a opção de ações para performances excepcionais”, Elon Musk afirmou em um e-mail, de acordo com as fontes. “Obrigado por tudo que vocês estão fazendo para fazer da Tesla bem-sucedida”, escreveu o bilionário.