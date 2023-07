Elon Musk muda nome do Twitter para ‘X’ e rede social vira meme; veja

Não demorou para que os usuários do Twitter transformassem a mudança da rede social em meme. Nesta segunda-feira, 24, Elon Musk anunciou, juntamente com a presidente da plataforma, Linda Yaccarino, que o site do passarinho azul agora se chama “X” e deve adicionar atividades de mensageria e pagamentos - como um super app, plano de Musk desde que assumiu a empresa, no ano passado.

Desde esta segunda, ao entrar no site, já é possível ver o novo símbolo da rede social: um X estilizado que aparece onde antes o passarinho azul “voava” na tela tanto no carregamento da página quanto no canto superior esquerdo. O nome do site, porém, ainda continua com o título antigo. O aplicativo ainda não teve sua identidade visual modificada.

Foram 12 anos do símbolo do pássaro na rede e, para muitos que frequentam o Twitter há bastante tempo, o nome é o fim definitivo de uma era na plataforma. Para outros, o caminho tomado por Musk é uma das possíveis soluções para alavancar o site novamente. Para quase todos, porém, a mudança, anunciada de forma repentina, foi encarada como uma oportunidade para fazer memes.

Veja o que os usuários do Twitter acharam da mudança da plataforma: