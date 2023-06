Como manter a privacidade no celular: confira cinco dicas para uma navegação segura no smartphone

O celular se tornou uma ferramenta onipresente no cotidiano das pessoas, tanto para uso pessoal quanto para uso comercial. Neste ano, a FGV mostrou que no Brasil existem mais smartphones em uso do que habitantes: são 249 milhões de aparelhos para 215 milhões de pessoas. Com o uso mais frequente, o eletrônico se tornou o principal meio de acesso às informações pessoais e financeiras, que, claro, precisam ser mantidas em segurança.

Manter seguros esses dados se tornou um desafio gigante, mas há solução. Ajustar configurações no dispositivo, como colocar senhas e bloqueios de tela e impedir o rastreamento de atividades online, são fundamentais para limitar a exposição. Veja abaixo cinco dicas de como manter um smartphone seguro.

Desative o acesso de aplicativos aos seus dados pessoais

Muitos aplicativos pedem permissão ao usuário para acessar informações como contatos, localização ou até fotos e, apesar de parecer inofensivo em algumas situações, isso pode colocar em risco a sua segurança.

Para desativar o acesso desses apps aos seus dados é necessário ir nas configurações do celular e depois na aba Privacidade. Nesse novo menu, em aparelhos Apple basta ir em Serviços de localização ou na aba Rastreamento para ver quais plataformas acessam a sua localização. Para ver quais apps acessam outras categorias como Contatos e Fotos, basta rolar a tela e selecionar qual deseja visualizar para desativar a permissão.

Em aparelhos Android, esse passo-a-passo é parecido. Também na aba Privacidade, é só clicar em Gerenciar permissões e rolar a tela para selecionar uma categoria que deseja ver os aplicativos com acesso. Assim, é só desativar as permissões.

Aplicativos de bloqueio de arquivos

Para garantir mais uma camada de segurança no celular, é possível instalar aplicativos que bloqueiam, com uma senha, arquivos pessoais, evitando que outras pessoas tenham acesso a eles.

Na loja de aplicativos do celular, App Store em dispositivos Apple e Play Store em Android, o Keepsafe é uma opção gratuita que permite bloquear arquivos de fotos e outras informações pessoais com senha.

Outra opção gratuita é o AppLock, disponível somente para usuários Android. Ele é capaz de colocar senha em aplicativos que podem variar de padrão, como biometria, padrão e números e letras.

Para usuários Apple, há o LockID como versão gratuita, que também bloqueia apps com senha, além de outros arquivos como fotos e vídeos. Essa plataforma também possui uma opção que permite navegação privada e segura na internet.

Navegue na internet em modo anônimo

Usar o navegador em modo anônimo quando visitar uma página no Google Chrome ou no Safari é importante para evitar que a sua atividade online seja rastreada, principalmente, para impedir plataformas de enviarem propagandas personalizadas conforme suas pesquisas. Ao usar o modo anônimo, o navegador não é mais capaz de armazenar o seu histórico de atividade.

Para ativá-lo, em dispositivos Apple, no app Safari basta clicar no ícone dos dois quadrados na parte inferior direita da tela e, em seguida, selecionar a opção Privado, no canto inferior esquerdo. Em aparelhos Android, é só clicar nos três pontinhos na vertical que ficam no canto superior direito da tela e clicar em Nova guia anônima.

Para aumentar ainda mais a segurança, em eletrônicos Apple, nas configurações do celular, é só rolar a tela até a opção Safari para ativar a opção Impedir rastreamento. Já em Android, nas configurações vá em Privacidade e depois em Controles de atividade para desativar o histórico e o rastreamento.

Evitar dados roubados ao perder um celular

Essa sugestão é para que os dados presentes no smartphone sejam preservados caso o aparelho seja perdido ou roubado.

Ao discar no teclado de ligação do celular o seguinte código: *#06#, você vai ver o número IMEI, de identificação do celular. A partir desse número, é possível solicitar o bloqueio do seu smartphone à operadora, mantendo a privacidade dos seus dados ao impedir o acesso de terceiros a ele.

Por isso, é importante anotar o IMEI e icar ligado caso haja uma emergência.

Use a autenticação em dois fatores

O mecanismo de Autenticação em dois fatores ajuda a manter a segurança das redes sociais, do e-mail a até das contas de banco.

Essa ferramenta atua como uma camada extra de proteção e pode ser acessada nas configurações dos aplicativos. Ela solicita outra conta de e-mail ou número de telefone para ficar registrado no seu cadastro e servir como uma opção alternativa de acesso caso você esqueça sua senha ou tenha seu perfil invadido.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani