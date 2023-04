Não cometa esses 8 erros que detonam o seu telefone celular

Cuidar de um celular pode parecer algo simples e que se resume apenas a não deixá-lo cair no chão e não dar bobeira com ele na rua para não ser assaltado, mas os cuidados para que um smartphone tenha uma longa vida útil vão além disso - é preciso ficar atento até com a temperatura do ambiente em que o aparelho se encontra.

O Estadão reuniu 8 dicas sobre o que não fazer com o celular para fazê-lo durar mais tempo. Veja a seguir.

Não exponha o celular a altas temperaturas

Em dias quentes é importante ficar mais atento ao seu celular.

Aparelhos eletrônicos esquentam movidos a baterias elétricas. Porém, apesar de serem capazes de funcionar sem problemas em temperaturas altas entre 37°C e 43°C, é necessário ser cauteloso com os dispositivos em ambientes mais extremos, como em uma praia.

Em situações em que o sol está forte, é essencial tirar o celular da luminosidade e o colocar na sombra. Com o aumento da temperatura do celular é possível que o processador e a bateria sejam danificados e até o chip do aparelho pode parar de funcionar completamente.

O mais indicado é que o dispositivo permaneça em ambientes com temperatura entre 15ºC e 30ºC. Além disso, é recomendável carregar dispositivos móveis sem a capinha para não superaquecer o aparelho.

Não use carregadores falsos

Apesar de os carregadores originais serem mais caros, o preço de usar a versão pirateada pode ser mais caro.

Os carregadores originais oferecem mais segurança para o smartphone por terem a voltagem e a amperagem ideais para o dispositivo, coisa que não acontece nas versões falsificadas.

Sem as configurações indicadas para o celular, a bateria pode ser danificada e ter sua vida útil drasticamente encurtada.

Não coloque o celular em água salgada (mesmo aqueles à prova d’água)

Mesmo alguns aparelhos celular sendo resistentes a água, os fabricantes não recomendam que o smartphone seja exposto à água salgada. Normalmente, a proteção contra água é apenas para água doce.

Por conta do sal presente na água salgada, os componentes do celular podem oxidar e ser danificados internamente.

De qualquer forma, em caso de qualquer contato indevido de um celular com água, é recomendável que o aparelho seja colocado em uma bacia com arroz por algumas horas para que a umidade do dispositivo seja absorvida.

Caso essa “tática” não funcione, o ideal é levar o celular para uma assistência técnica autorizada para avaliar os danos causados ao aparelho.

Não coloque outros objetos no mesmo bolso do celular

Aparelhos eletrônicos, geralmente, são muito sensíveis. Então colocá-los em um bolso com vários outros objetos não é recomendável.

Além de danos superficiais, como ter a tela riscada por uma chave, o celular pode ser prejudicado internamente se tiver contato com líquidos, como água em uma garrafa de aguá ou até um perfume.

Assim, tente manter o dispositivo eletrônico isolado em um bolso sozinho ou, ao menos, dentro de um recipiente de plástico, que evite que ele seja danificado ao entrar em contato com outros itens.

Não deixe o celular junto ao corpo ao praticar esportes

Assim como a água salgada, o suor do corpo é capaz de oxidar itens eletrônicos.

Assim, ao praticar esportes não é recomendável manter o smartphone em contato com o corpo. Para evitar o contato com o suor, leve uma pochete ou um saco plástico onde o aparelho eletrônico pode ficar isolado e sem contato direto com a pele.

Não deixe o celular no banheiro ao tomar banho

Mesmo que o celular não entre debaixo do chuveiro junto com o seu dono, ele pode ser danificado estando no mesmo ambiente em que ele toma banho.

A umidade do vapor d’água é um agente potente capaz de causar danos internos no dispositivo, podendo prejudicar a bateria e até a tela do aparelho.

Sendo assim, ao tomar um banho quente, deixe o celular de fora.

Não deixe de fazer as atualizações de software

As atualizações de software de um celular não existem a toa. Elas são responsáveis por melhorar não só o visual do aparelho, mas também seus recursos de segurança e eficiência.

Então, é importante realizar todas as atualizações disponíveis para o smartphone, realizar backups de arquivos e apps e verificar suas senhas. Essas etapas garantem desempenho máximo do seu aparelho.

Não deixe apps e aquivos sem uso no celular

Assim como é importante atualizar aplicativos e realizar backup dos arquivos, é importante filtrar os recursos utilizados

Quanto mais arquivos e aplicativos existirem num celular, mais lento ele fica - além disso prejudicar também o desempenho da bateria, que passa a ter uma durabilidade significativamente menor.

Por esse motivo, é importante fazer uma “vistoria” periódica no smartphone para desinstalar aplicativos e apagar arquivos não usados.

Isso, além de aumentar o espaço de armazenamento do dispositivo, garante uma eficiência maior e, a longo prazo, sua durabilidade.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani