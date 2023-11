Não cometa esses erros ao contratar internet para a sua casa

Com a crescente dependência de smartphones e a necessidade de estar sempre conectado, escolher o melhor plano de Wi-Fi residencial se tornou uma decisão não apenas crucial, mas, muitas vezes, complicada.

Por esse motivo, é importante se planejar e estudar bem as opções disponíveis no mercado antes de assinar um pacote, principalmente para evitar surpresas na hora de pagar a conta.

Confira a seguir o que não se deve fazer na hora de contratar um plano de banda larga para a sua casa

Esquecer o quanto de internet você consome

Antes de escolher um plano de internet, muitos esquecem de avaliar o seu tipo de consumo, mas essa etapa é essencial para adquirir um pacote de Wi-Fi.

Se você trabalha em home office ou assiste muitos filmes e séries por streaming, por exemplo, a velocidade do seu Wi-Fi residencial deve ser maior, mas se você costuma usar a internet apenas para usar redes sociais, a velocidade pode ser reduzida, o que vai resultar em mensalidade mais baixa.

Além disso, vale também considerar o número de pessoas que acessam a internet em casa. Caso o usuário tenha familiares ou amigos que frequentam a residência, adquirir um pacote com uma velocidade maior pode ser a melhor escolha, porque vai permitir que várias pessoas acessem a internet de forma simultânea sem que a conexão trave.

Para verificar esse consumo de maneira individual, basta ir nos aplicativos que mais utiliza e conferir o tempo de tela. Assim, é possível determinar se o uso é mais leve, moderado ou pesado, orientando a escolha da velocidade mais adequada para o pacote.

Entre as operadoras mais conhecidas - Vivo, Tim e Claro - as velocidades mais comuns oferecidas são de 500 mbps, 700 mbps e 1 gbps de internet. Em todos os casos, esses pacotes devem dar conta de usuários que gostam de streaming e fazem home office.

A menor velocidade oferecida, para aqueles que não utilizam muita internet em casa ou que moram sozinhos, é da Tim, que oferece um pacote de 70 mbps.

A Netflix e o Amazon Prime Video recomendam uma velocidade de no mínimo 15 mbps para assistir seus conteúdos em 4K, enquanto o Globoplay, por sua vez, recomenda uma velocidade a partir de 20 mbps. Já a plataforma HBO Max recomenda uma velocidade de no mínimo 50 mbps para ver filmes e séries na mesma resolução.

E não esqueça do limite de consumo

Vale lembrar que o Wi-Fi residencial também tem um limite, conhecido como franquia. No caso da Claro, a operadora calcula a franquia conforme a soma de uploads e downloads realizados no mês e, após a utilização total da franquia, a velocidade será reduzida para 128 kpbs.

Na Tim, o usuário pode consultar sua franquia pelo site, fazendo login com o seu cadastro. Ao atingir o limite da franquia a conexão é interrompida e o usuário pode escolher entre acessar a internet com velocidade reduzida de 100 kbps, comprar 10 GB extras para usar até a renovação da franquia ou fazer um upgrade de plano.

Com a Vivo, o procedimento é parecido, podendo ter o uso de dados verificado pelo site e tendo a velocidade interrompida quando se atinge o limite da franquia. O usuário também é notificado quando está prestes a utilizar totalmente a internet.

Então, é importante ficar atento a quem oferece franquias maiores (ou até quem não impõe franquias).

Ignorar benefícios e serviços adicionais

Além do acesso à internet, muitos pacotes de internet oferecem benefícios extras que valem ser analisados - isso ganha peso extra dado o fato de que as operadoras costumam praticar preços parecidos por seus pacotes.

Isso pode incluir instalação gratuita do modem de internet, assinaturas de serviços de streaming ou aplicativos exclusivos. Esses benefícios adicionais podem ser mais atraentes do que os planos padrão.

Para quem já tem fidelidade com a Claro, a instalação do modem é gratuita, já na Vivo e na Tim, a vantagem é incluída em todos os pacotes de internet.

Em relação a aplicativos e plataformas de streaming, a Vivo oferece pacotes diferentes para cada plataforma de streaming, como Amazon Prime Video, Globoplay e Netflix, além de mais apps inclusos.

A Claro, por sua vez, tem como benefício diversos aplicativos e a sua própria plataforma de streaming, Claro Video, de forma gratuita. Além disso, em planos de velocidade maiores, o roteador é do tipo Wi-Fi 6, que promete melhor alcance e conexão pela casa.

Também é importante ressaltar que as plataformas de streaming em seus sites dizem qual seria a velocidade de internet mais recomendada para assistir aos conteúdos em alta definição, então essas informações devem ser levadas em consideração.

Não se limite à mensalidade! Considere o custo total do pacote

Ao avaliar o custo de um pacote de Wi-Fi residencial, vale levar em conta o custo total e não apenas a mensalidade.

Vale levar em consideração as taxas adicionais (se houver), como custo de instalação do modem e benefícios extras. A Claro, por exemplo, para aqueles sem fidelidade com a operadora, a instalação do roteador custa R$ 540.

No pacote padrão de 500 mbps da Tim o valor é de R$ 101,50 mensais, porém se o usuário optar por incluir assinatura do Deezer e do streaming HBO Max o custo sobe para R$ 118,50 mensais, uma diferença de apenas R$ 17 reais por mês. Já no pacote de 1 GB, ao adicionar as duas assinaturas, a diferença de valor fica em R$ 24 mensais, indo de R$ 141,90 para R$ 165,90.

Na Claro, os valores podem mudar caso o usuário assine um combo de internet incluindo TV e/ou dados móveis de celular. Caso a conexão seja de 500 mbps, o valor no combo fica R$ 119,90 mensais, enquanto o plano individual fica R$ 139,90 mensais. Já o plano de 750 MB custa R$ 149,90 mensais no combo e R$ 169,90 mensais no individual.

Agora, se o usuário optar por pacotes de 250 mbps, 350 mbps ou 1 gbps, os valores no combo ou individual não mudam, sendo mais vantajoso adquirir nesse formato.

A Vivo, por sua vez, tem pacotes de valores fechados. O plano com 500 mbps custa R$ 120 mensais, o de 700 mbps, incluindo Amazon Prime, custa R$ 150 mensais, e o de 1 gbps, também com o streaming, custa R$ 500 mensais. Lembrando que alguns preços são promocionais na data de publicação desta matéria.

Vale reforçar que esses valores podem mudar dependendo da localização do usuário. Esses preços foram baseados na cidade de São Paulo.

