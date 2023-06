Não cometa esses erros que deixam o Wi-Fi da sua casa desprotegido

A conectividade wireless revolucionou a maneira como nos comunicamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Especialmente em casa, a rede Wi-Fi é uma ferramenta indispensável para acessar à internet e conectar aos nossos dispositivos eletrônicos.

No entanto, a segurança das redes domésticas são uma preocupação cada vez maior, pois existem diversos riscos à privacidade e segurança associados à vulnerabilidade da rede. Assim, é fundamental tomar precauções para garantir que a rede seja segura e protegida contra ameaças.

Confira 5 dicas para manter protegida a rede Wi-Fi doméstica.

Não coloque senhas fracas

Apesar de parecer fácil manter a rede Wi-Fi protegida, colocar uma senha simples não é eficiente para mantê-la longe de invasores.

Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para proteger a sua rede doméstica é alterar a senha padrão do roteador. Senhas padrão são fáceis de serem descobertas e hackers experientes podem obter acesso rápido à sua rede.

Usar senhas fortes e complexas é essencial para proteger a sua rede Wi-Fi. Quanto mais longa e com caracteres variados, mais difícil será para o criminoso descobrir.

Também é importante evitar utilizar senhas óbvias como datas de nascimento e nomes de familiares, pois elas podem ser facilmente descobertas por meio de informações pessoais em redes sociais.

Simples dicas podem deixar o Wi-Fi da sua casa mais protegido Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Não deixe de criptografar a rede

Outro passo importante para proteger a sua rede Wi-Fi é habilitar o WPA2.

O Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) é o mais recente protocolo de segurança de rede wireless e garante melhor proteção que sua antecessora WEP (Wired Equivalent Privacy).

Para utilizar o WPA2, é necessário escolher uma senha forte, conforme dito anteriormente, e o protocolo irá criptografar os dados que trafegam pela sua rede, transformando-os em códigos aleatórios que impedem o entendimento por parte de intrusos virtuais. Com esta configuração ativada, será muito mais difícil para um hacker obter acesso à sua rede Wi-Fi sem permissão.

Não deixe o nome da sua rede visível

O SSID broadcasting é o recurso que permite que o nome da sua rede Wi-Fi seja visível para outros dispositivos próximos. Desativar esse recurso ocultará sua rede dos dispositivos que estão procurando redes disponíveis.

Para fazer isso, acesse as configurações do roteador e procure a opção de broadcast do SSID. Desmarque a caixa para desativar o broadcasting. Lembre-se de que, ao fazer isso, você precisará inserir manualmente o nome da rede ao conectar novos dispositivos.

Isso adiciona uma camada adicional de proteção, pois os invasores não poderão identificar facilmente sua rede e tentar acessá-la.

Não deixe de usar um firewall

Muitos roteadores possuem um recurso de firewall embutido que ajuda a proteger sua rede contra ataques externos.

Um firewall atua como uma barreira entre sua rede e a internet, filtrando o tráfego indesejado ou malicioso e ajudando a bloquear ataques de hackers e a proteger sua rede contra ameaças de vírus.

Verifique nas configurações do roteador se o firewall está ativado e, se possível, ajuste as configurações para fornecer o nível de proteção desejado.

Não deixe o firmware do roteador ficar desatualizado

O firmware é o software embutido no roteador que controla suas funcionalidades e recursos. Os fabricantes geralmente lançam atualizações de firmware para corrigir falhas de segurança e vulnerabilidades, além de fornecer melhorias de desempenho.

Verifique regularmente se há atualizações de firmware disponíveis para o seu modelo de roteador. Visite o site do fabricante ou verifique as configurações do roteador para ver se há uma opção de atualização de firmware.

Ao manter o firmware atualizado, você se beneficia das correções de segurança mais recentes, garantindo que sua rede esteja protegida contra as últimas ameaças cibernéticas.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani