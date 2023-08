Não consegue ouvir o que rola nas plataformas de streaming? Veja como solucionar

THE NEW YORK TIMES - “O que ele acabou de dizer?”.

Essas são algumas das palavras mais frequentemente pronunciadas na minha casa. Não importa o quanto eu e minha esposa aumentemos o volume da TV, os atores em filmes e programas de streaming estão se tornando cada vez mais difíceis de entender. Normalmente acabamos ativando as legendas, mesmo que não tenhamos problemas auditivos.

Não estamos sozinhos. Na era do streaming, à medida que o consumo de vídeo passa dos cinemas para conteúdo adaptado para televisões, tablets e smartphones, tornar o diálogo nítido e claro se tornou o maior desafio tecnológico do mundo do entretenimento. Cerca de 50% dos americanos — e a maioria dos jovens — assistem a vídeos com legendas na maior parte do tempo, de acordo com pesquisas, em grande parte porque têm dificuldade em entender o que os atores estão dizendo.

“Está piorando”, disse Si Lewis, que administra a Hidden Connections, uma empresa de instalação de home theaters (”cinema em casa”, em tradução livre) nos EUA há quase 40 anos. “Todos os meus clientes têm problemas em ouvir o diálogo, e muitos deles usam legendas.”

O diálogo incompreensível em programas de TV e filmes agora é um problema amplamente discutido que empresas de tecnologia e mídia estão começando a resolver com soluções como algoritmos de reforço de fala, que testei. (Mais sobre isso depois.)

O problema é complexo devido a inúmeros fatores. Em grandes produções cinematográficas, mixadores de som profissionais calibram os níveis de áudio para cinemas tradicionais com sistemas de alto-falantes robustos capazes de entregar uma ampla gama de sons, desde palavras faladas até tiros altos. Mas quando você transmite esse conteúdo através de um aplicativo em uma TV, smartphone ou tablet, o áudio foi “reduzido”, ou comprimido, para ser transmitido através de alto-falantes pequenos e relativamente fracos, disse Marina Killion, engenheira de áudio na empresa de produção de mídia Optimus.

Muitas pessoas colocam legendas para ver filmes e series no streaming Foto: Chris Delmas/AFP

Não ajuda o fato de as TVs estarem ficando cada vez mais finas e com design minimalista. Para enfatizar a imagem, muitas TVs de tela plana modernas escondem seus alto-falantes, direcionando o som para longe dos ouvidos do espectador, disse Lewis.

Há também problemas específicos para o streaming. Ao contrário dos programas de TV transmitidos, que devem seguir regulamentações que os proíbem de exceder níveis específicos de volume, não há tais regras para aplicativos de streaming, disse Killion. Isso significa que o som pode ser extremamente inconsistente de aplicativo para aplicativo e de programa para programa — então, se você assistir a um programa na Amazon Prime Video e depois mudar para um filme na Netflix, provavelmente terá que ajustar constantemente suas configurações de volume para ouvir o que as pessoas estão dizendo.

“Online é uma espécie de faroeste”, disse Killion.

Legendas estão longe de ser uma solução ideal para tudo isso, então aqui estão alguns remédios — incluindo complementos para sua configuração de entretenimento doméstico e melhoradores de fala — para experimentar.

Um alto-falante vai ajudar

Décadas atrás, o diálogo da TV podia ser ouvido alto e claro. Era óbvio onde os alto-falantes estavam em uma televisão — atrás de uma grade de plástico embutida na frente do aparelho, onde podiam direcionar o som diretamente para você. Hoje em dia, mesmo nas TVs mais caras, os alto-falantes são minúsculos e estão escondidos na parte de trás ou na parte inferior do display.

“Uma TV é feita para ser uma TV, mas nunca vai apresentar o som”, disse Paul Peace, diretor de engenharia de plataforma de áudio da Sonos, empresa de tecnologia de alto-falantes com sede na Califórnia, EUA. “Elas são muito finas, estão viradas para baixo e suas saídas não são direcionadas para o público.”

Qualquer proprietário de uma televisão moderna vai ter vantagem ao conectar um alto-falante separado, como uma soundbar, um alto-falante em formato de barra. Testei muitas soundbars na última década, e elas melhoraram muito. Com preços de US$ 80 a US$ 900, podem ser mais econômicas do que um sistema de som surround com vários alto-falantes e são mais simples de configurar.

Na semana passada, experimentei a Sonos Arc, que configurei em minutos ligando a uma tomada, conectando-a à minha TV com um cabo HDMI e usando o aplicativo Sonos para calibrar o som para o espaço da minha sala de estar. Ela ofereceu uma qualidade de som significativamente melhor - com graves profundos e diálogo nítido - do que os alto-falantes integrados da minha TV.

A Sonos Arc custa US$ 900, o que é caro. Mas é uma das poucas soundbars no mercado com um melhorador de fala, um botão que pode ser pressionado no aplicativo Sonos para tornar as palavras faladas mais fáceis de ouvir. Fez uma grande diferença para me ajudar a entender o vilão murmurante do mais recente filme de James Bond, “Sem Tempo Para Morrer”.

Mas o melhorador de fala da soundbar da Sonos encontrou seus limites com os coloquialismos desconcertantes da série da Netflix “The Witcher”. Ele não conseguiu tornar mais compreensíveis frases como: “Estamos procurando uma garota e um witcher — ela com cabelos cinzentos e semblante patrício, ele um bruto pálido e sem maneiras.”

De qualquer forma, não tenho certeza se algum alto-falante poderia ajudar com isso. Deixei as legendas ativadas para esse.

Melhoradores de diálogo em aplicativos

Nem todo mundo quer gastar mais dinheiro para consertar o som de uma TV que já custou centenas de dólares. Felizmente, algumas empresas de tecnologia estão começando a integrar seus próprios melhoradores de diálogo em seus aplicativos de streaming.

Amazon lancou um recurso para melhorar o entendimento de dialogos em filmes e series na plataforma Foto: Francis Mascarenhas/Reuters

Em abril, a Amazon começou a lançar um recurso de acessibilidade, chamado “dialogue boost” (”melhorador de diálogo”, em tradução livre), para um pequeno número de shows e filmes em seu aplicativo Prime Video. Para usá-lo, você abre as opções de idioma e escolhe English Dialogue Boost: High. Testei a ferramenta em “Tom Clancy’s Jack Ryan”, o thriller de espionagem com um elenco de homens de voz profunda especialmente ininteligíveis.

Com o “dialogue boost” ativado (e a soundbar Sonos desligada), escolhi cenas que eram difíceis de ouvir e anotei o que eu pensava que os atores haviam dito. Depois, reassisti cada cena com legendas para verificar minhas respostas.

No início do show, eu pensei que um ator disse: “É isso aí, você colocou o anel nela - eu pensei que vocês dois estavam tentando resolver isso.”

O ator realmente disse: “Ah, desculpe, você ainda tinha o anel - eu pensei que vocês dois estavam tentando resolver isso.”

Ops.

Tive mais sorte com outra cena envolvendo uma conversa telefônica entre Jack Ryan e seu ex-chefe fazendo planos para se encontrarem. Ao revisar meus resultados, fiquei encantado ao perceber que eu havia entendido todas as palavras corretamente.

Mas minutos depois, o chefe de Jack Ryan, James Greer, murmurou uma frase que eu nem sequer pude adivinhar: “Sim, eles estavam usando isso em Karachi antes de eu sair.” Mesmo os melhoradores de diálogo não podem corrigir a falta de dicção de um ator.

Conclusão

A soundbar Sonos Arc foi útil para ouvir diálogos sem o melhorador de fala ativado na maioria das vezes para filmes e programas. O melhorador de fala tornou as palavras mais fáceis de ouvir em algumas situações, como cenas com atores muito calmos, o que pode ser útil para aqueles com deficiência auditiva. Para todos os demais, a boa notícia é que até mesmo uma coluna mais barata, que não tem um modo de diálogo, pode ajudar bastante.

O melhorador de diálogo da Amazon não foi uma solução mágica, mas é melhor do que nada e é um bom começo. Gostaria de ver mais recursos como este em outros aplicativos de streaming. Uma porta-voz da Netflix disse que a empresa não tinha planos de lançar uma ferramenta similar.

Meu último conselho é contraintuitivo: Não mexa nas configurações de som da sua TV. Lewis disse que as TVs modernas têm software que calibra automaticamente os níveis de som para você - e se você mexer nas configurações para um programa, o áudio pode estar desequilibrado para o próximo.

E se todo o resto falhar, é claro, existem legendas. Essas são infalíveis. / TRADUZIDO POR ALICE LABATE