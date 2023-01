Não gosta do BBB? Aprenda como silenciar o reality nas redes sociais

O BBB 23 vai começar na próxima segunda-feira, 16, mas a prévia do reality show já começou com quatro possíveis participantes confinados na Casa de Vidro, aguardando a votação do público para fazerem parte do programa. Como sempre acontece, as redes sociais já estão inundadas sobre BBB antes mesmo da divulgação de todos os participantes e de seu início oficial.

Apesar de ser um programa de alta audiência da TV Globo, o reality não agrada a todos - tem gente que prefere ler um livro. Porém, as redes sociais Instagram, Twitter, Facebook e TikTok tem recursos que permitem silenciar assuntos, inclusive o BBB.

Leia também Apple vai começar a produzir suas próprias telas para competir com LG e Samsung

Confira a seguir como silenciar o tema Big Brother Brasil 2023 das suas redes sociais:

Silenciar BBB no Instagram

Para silenciar o Big Brother Brasil 2023 no Instagram, basta acessar os perfis que falam sobre o reality show, clicar no botão Seguindo, em seguida ir na aba Silenciar e ativar os botões que silenciam as publicações, os Stories e as Notas do usuário.

No Instagram, usuários podem ser silenciados.

Silenciar BBB no Twitter

No Twitter, para silenciar o BBB 23 acesse a aba Configurações e privacidade arrastando a tela do app da esquerda para a direita, depois clique em Privacidade e segurança, em seguida em Silenciar e bloquear, depois entre em Palavras silenciadas e adicione palavras como “BBB”, “BBB 23″ e “Big Brother Brasil” para não ver publicações com essas palavras. Além disso, para silenciar hashtags, é só colocar o símbolo # antes do termo desejado.

É possível silenciar palavras no Twitter.

Silenciar BBB no Facebook

No Facebook, é possível silenciar o assunto BBB clicando no seu perfil e indo em Configurações e privacidade, depois em Perfil e marcação e em seguida Ocultar do seu perfil comentários que contenham determinadas palavras para colocar os termos relacionados ao reality show e salvar.

Para silenciar palavras no Facebook, basta acessar "Configurações e privacidade".

Silenciar BBB no TikTok

Continua após a publicidade

Para não ver vídeos relacionados ao Big Brother Brasil no TikTok, o usuário pode clicar nas três barrinhas no canto superior direito da tela, clicando em Configurações e privacidade e em seguida Preferência de conteúdo, depois Filtrar palavras-chave de vídeo e adicionar as palavras relacionadas ao BBB 23.

No app do TikTok, é possível silenciar termos para que não apareçam vídeos relacionados a eles.

BBB e redes sociais: como o programa refletiu o avanço da internet no Brasil + 11