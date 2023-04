Não ignore essas seis pequenas tecnologias que podem melhorar a sua vida

THE WASHINGTON POST - É cafona, mas é verdade: as coisas simples são as que mais importam – na vida e na tecnologia. Uma das minhas queixas sobre as empresas de tecnologia é que elas muitas vezes estão correndo tanto para inventar o futuro que esquecem do que não está funcionando com a tecnologia no presente.

Entretanto, trago boas notícias! Aqui estão seis tecnologias simples que podem tornar sua vida melhor. A maioria delas não é nova ou sofisticada. Nem prometem carros voadores. E é isso que as torna maravilhosas.

Telefonemas com melhor qualidade de som

A Apple (e o Google, de certa forma) está aplicando a inteligência digital para aprimorar as chamadas realizadas com celulares que costumam ter pior qualidade de som do que aquelas realizadas com telefones fixos há uma geração. Escondido na versão mais recente do software do iPhone está um recurso que abafa o ruído de fundo, como cães uivando ou ônibus buzinando. Veja como fazer isso:

-Verifique se você está usando a versão mais recente do software do iPhone. Vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software. Caso veja iOS 16.4, toque em “baixar e instalar”. Se essa opção não aparecer, está tudo certo;

- Durante um telefonema, deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela para abrir a aba Central de Controle;

- Encontre a opção Modo do Microfone no canto superior direito. Toque nele;

Continua após a publicidade

- Selecione Isolamento de voz.

Localização durante viagem de Uber

Um recurso oferecido pelo Uber e por outros apps de transporte permite que você toque em um botão para compartilhar os detalhes de sua viagem com alguém de confiança. Eles podem acompanhar sua viagem e ter uma ideia de quanto tempo você vai demorar até chegar ao seu destino. (No entanto, também pode haver riscos de invasão de privacidade.) Dê uma olhada em help.uber.com ou em seu aplicativo para ter instruções específicas.

Signal é melhor que WhatsApp

Este aplicativo é mais conhecido por sua tecnologia de criptografia segura que impede qualquer um de bisbilhotar suas mensagens. Mas a verdadeira maravilha do Signal é como o app operado por uma organização sem fins lucrativos é mais agradável de se usar do que muitas tecnologias de empresas avaliadas em trilhões de dólares. As chamadas de áudio soam ótimas no Signal. Enviar mensagens de texto é fácil. Caso você perca seu celular ou compre um novo, descobri que o Signal está entre os aplicativos mais fáceis de se transferir para um novo dispositivo.

QR codes para pagamentos digitais

Você talvez já tenha usado a câmera do seu celular para escanear aquele código preto e branco que lembra um código de barras para abrir um link. Às vezes, os QR codes são irritantes e inúteis. Mas em alguns países, como na China e na Índia, os QR codes são a base de centenas de milhões de tecnologias simples para pagar por algo com seu celular.

Continua após a publicidade

Um vendedor ou um artista de rua não precisa comprar uma maquininha ou outra bugiganga cara para ser pago sem receber dinheiro em espécie. Ele apenas precisa de um QR code impresso em um pedaço de papel. Na Índia, alto-falantes básicos também dizem em alto e bom som quanto dinheiro acabou de ser transferido do celular de um comprador. É um jeito descomplicado de os comerciantes confirmarem imediatamente que foram pagos.

Wordle ainda vale a pena

Não sou fã dos jogos com palavras. Mas temos de valorizar um site com uma missão tão simples: joga-se um jogo uma vez por dia durante alguns minutos. Nada de incentivar a jogar o máximo de tempo possível. Só uma tarefa divertida e missão cumprida.

Criar imagens com inteligência artificial

Esta última não é simples, mas vale a pena: DALL-E 2. Esta é uma das tecnologias com IA que permite descrever qualquer coisa com palavras e fazer com que os computadores gerem imagens a partir disso.

Tecnologias como o DALL-E que “aprendem” com o que postamos na internet são campos minados legais e éticos - elas fazem você cair no risco de acreditar na ficção que parece real. Mas também é legal ver sua imaginação ganhando vida. Você pode testar o DALL-E depois de criar uma conta gratuita em labs.ai.com. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA