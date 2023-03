Não passe vergonha no TikTok: veja dicas para usar melhor o app

THE WASHINGTON POST - O TikTok alcançou 1,5 bilhão de usuários mensais em todo o mundo e agora é uma plataforma social popular para recomendações de produtos, críticas de restaurantes, memes e muito mais.

Mas está sob escrutínio dos legisladores dos EUA o modo como a empresa chinesa lida com os dados de usuários e se ela está fazendo o suficiente para proteger os usuários mais jovens do vício em redes sociais. No início de março, o TikTok disse que limitaria o uso da rede para aqueles abaixo de 18 anos a uma hora por dia. Ainda este mês, o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, responderá diretamente às dúvidas dos legisladores dos EUA em uma audiência no Congresso.

Apesar dessas preocupações, muitos usuários dizem que o TikTok tem potencial para construir uma comunidade e servir como um recurso e uma fonte de inspiração.

Com seu fluxo desmedido de conteúdo, o TikTok pode ser atordoante. Você pode estar vendo tutoriais de maquiagem e, em seguida, se deparar com vídeos de conotação sexual que estragam sua experiência. Ou pode encontrar uma recomendação de restaurante que queira guardar para depois.

Seja você um criador de conteúdo ou usuário que só vai para checar o que é postado, veja o que pode fazer para ter uma experiência melhor com o TikTok.

Entendendo o algoritmo

O algoritmo do TikTok está constantemente aprendendo com suas ações e falta de ação. Use isso a seu favor: caso queira ver mais de um determinado tipo de conteúdo, demonstre interesse nele curtindo, comentando, compartilhando links ou curtindo os comentários.

Caso esteja se perguntando por que continuam aparecendo vídeos de ASMR mesmo sem ter curtido nenhum deles, isso acontece porque você provavelmente clicou no perfil de um criador de conteúdo depois de assistir a um desses vídeos ou interagiu nos comentários. Se não clicou em nada, isso acontece porque você está vendo o vídeo completo ou várias vezes. O feed entende que você gosta deles. Você sinalizou que quer mais deles.

O porta-voz do TikTok, Zachary Kizer, disse que o TikTok está trabalhando em um novo recurso que permitiria aos usuários atualizar seu algoritmo.

Mude seu comportamento

Quando começar a ver conteúdo que não lhe interessa, é possível fazer alterações mais diretas ou indiretamente. De forma mais ativa, você pode denunciar o vídeo por conteúdo inapropriado ou sinalizar o vídeo como algo que não lhe interessa pressionando o meio da tela em qualquer vídeo. Um menu vai aparecer e você poderá escolher entre Relatar o vídeo ao TikTok ou selecionar a opção Não interessado, para ocultar vídeos de um usuário específico. Esse é um feedback direto para seu algoritmo evitar esse tipo de conteúdo.

Sem ser tão direto, você também pode pular rapidamente os vídeos que não que mais ver. Tente não ficar neles por muito tempo e não clique em nada na tela, deixando claro para o algoritmo que você não está interessado.

Escondendo-se de seus amigos?

Sim, seus amigos podem ver quais vídeos você curtiu, quais perfis visualizou ou quem você segue. As pessoas também podem enviar mensagens diretas para você e spam para sua caixa de entrada. O TikTok tem configurações de privacidade para ocultar suas ações para outras pessoas.

Entre no seu perfil e toque nas três linhas no canto superior direito para visualizar a opção Configurações e Privacidade. Então, toque em Privacidade para tornar sua conta privada, desativar ou ativar a opção de outras pessoas visualizarem suas postagens curtidas, a lista de quem você segue e o que você baixou. O TikTok também pode parar de sugerir sua conta para seus amigos e você pode desativar a opção que permite às pessoas lhe enviar mensagens e ver quais perfis e posts você visualizou.

Organize seu conteúdo

Talvez você queira salvar sete críticas sobre um sanduíche de frango ou títulos de livros para ler no futuro. Toque no botão Adicionar aos favoritos no lado direito de um vídeo e, em seguida, em Gerenciar para armazenar o vídeo numa pasta. Para criar uma pasta para seus vídeos, toque em Criar nova coleção. Você também pode tornar privados os arquivos salvos como favoritos.

Acelerando vídeos

Às vezes, as pessoas falam devagar – muito devagar. Para acelerar um vídeo, clique no botão Compartilhar com e procure pela opção Velocidade da reprodução para ajustar a velocidade dos vídeos desde pela metade até velocidade duplicada. Agora você pode apressar aquela análise da marca de moda sem perder a paciência com um monólogo ao estilo de uma Kardashian. Este recurso está disponível apenas para alguns vídeos e na versão mais recente do aplicativo.

Assista aos vídeos sem distrações

Cansado de não conseguir ver a imagem completa do vídeo por causa da foto do perfil ou da descrição na parte inferior dele? Você pode usar o Modo claro para remover todos os ícones e o texto da descrição que atrapalham a visualização. Toque por alguns segundos o centro da tela durante qualquer vídeo e um menu surgirá com opções para salvar ou relatar um vídeo. Escolha Modo claro para ver o vídeo num formato mais clean. Este recurso será resetado quando o próximo vídeo começar. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA