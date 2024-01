Não quer acompanhar o BBB? Veja como silenciar o reality nas suas redes sociais

O BBB 24 vai começar na próxima segunda-feira, 8, com novidades no elenco, que será composto por 26 participantes, e no paredão — com etapas em que só será permitido um único voto por CPF. Mas, como sempre acontece, as redes sociais já estão inundadas sobre BBB antes mesmo da divulgação de todos os participantes e de seu início oficial.

Apesar de ser um programa de alta audiência da TV Globo, o reality não agrada a todos — tem gente, por exemplo, que prefere ler um livro. As redes sociais Instagram, Twitter, Facebook e TikTok tem recursos que podem dar uma mãozinha para se “isolar” e permitem silenciar assuntos, inclusive o BBB.

Confira a seguir como silenciar o tema Big Brother Brasil 2024 das suas redes sociais:

Silenciar BBB no Instagram

Para silenciar o Big Brother Brasil 2024 no Instagram, basta acessar os perfis que falam sobre o reality show, clicar no botão Seguindo, em seguida ir na aba Silenciar e ativar os botões que silenciam as publicações, os Stories e as Notas do usuário.

No Instagram, usuários podem ser silenciados. Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Silenciar BBB no Twitter

No Twitter, para silenciar o BBB 24 acesse a aba Configurações e privacidade arrastando a tela do app da esquerda para a direita, depois clique em Privacidade e segurança, em seguida em Silenciar e bloquear, depois entre em Palavras silenciadas e adicione palavras como “BBB”, “BBB 24″ e “Big Brother Brasil” para não ver publicações com essas palavras. Além disso, para silenciar hashtags, é só colocar o símbolo # antes do termo desejado.

É possível silenciar palavras no Twitter. Foto: Redação

Silenciar BBB no Facebook

No Facebook, é possível silenciar o assunto BBB clicando no seu perfil e indo em Configurações e privacidade, depois em Perfil e marcação e em seguida Ocultar do seu perfil comentários que contenham determinadas palavras para colocar os termos relacionados ao reality show e salvar.

Para silenciar palavras no Facebook, basta acessar "Configurações e privacidade". Foto: Redação

Silenciar BBB no TikTok

Para não ver vídeos relacionados ao Big Brother Brasil no TikTok, o usuário pode clicar nas três barrinhas no canto superior direito da tela, clicando em Configurações e privacidade e em seguida Preferência de conteúdo, depois Filtrar palavras-chave de vídeo e adicionar as palavras relacionadas ao BBB 24.

No app do TikTok, é possível silenciar termos para que não apareçam vídeos relacionados a eles. Foto: Bruna Arimathea/Estadão