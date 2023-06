Não seja bagunceiro e aprenda organizar a tela inicial do seu celular

THE WASHINGTON POST - Numa época em que vídeos virais de pessoas abastecendo suas geladeiras impecáveis fazem sucesso, as telas dos celulares costumam ser deixadas de lado. Porém, as telas de nossos celulares, assim como nossas casas, são cenários onde nossas vidas se desdobram. Como tal, elas merecem nosso cuidado e respeito.

Abaixo, veja as melhores práticas para uma tela inicial mais organizada.

Agrupar por cor, categoria ou função

De longe, o método mais comum para organizar um celular é agrupar os aplicativos por utilidade. É possível criar pastas diferentes para aplicativos de trabalho, redes sociais e jogos, por exemplo.

Se organizar por função te deixa entediado, teste fazer isso usando cores. Apenas esteja preparado para quando uma atualização durante a noite arruinar seu sistema – pelo menos até você reorganizar os aplicativos e associá-los aos seus novos ícones.

Como fazer isso: para configurar pastas de aplicativos em um iPhone, mantenha pressionado um aplicativo até ele começar a tremer, depois arraste-o para cima de qualquer outro aplicativo que você gostaria de colocar na mesma pasta. Para alterar o nome de uma pasta, abra-a na tela inicial, toque em qualquer espaço em branco e edite o título na parte superior. Este processo funciona da mesma forma em muitos dispositivos Android.

O celular é seu, então os nomes das pastas não precisam fazer sentido para as outras pessoas.

Se algo der errado, os usuários de iPhones podem desfazer quaisquer pastas ou widgets que criaram em Ajustes -> Geral -> Transferir ou Redefinir o iPhone -> Redefinir -> Redefinir o Layout da Tela de Início.

E se essas bolinhas vermelhas das notificações lhe tiram do sério, você pode fazer com que elas desapareçam acessando Ajustes - > Notificações. Toque no aplicativo que está perturbando e desative a opção de aviso de notificações.

Widgets estranhos têm prioridade

Os widgets não precisam ser só práticos. Divirta-se e avalie quais atalhos facilitariam de verdade sua vida. Você pode até mesmo transformar toda a sua tela inicial em widgets para diminuir a bagunça e ter mais informações quando der uma espiada no celular.

Como fazer isso: em um iPhone, adicione novos widgets mantendo pressionado qualquer espaço vazio e, depois, toque no sinal de “+” no canto superior esquerdo. Isso leva você a um menu de widgets onde é possível ver todos os seus aplicativos instalados que oferecem widgets.

No Android, depois de selecionar por mais tempo qualquer espaço vazio da tela inicial, toque em Widgets no menu inferior e depois no aplicativo que você gostaria de transformar em um widget. Você verá várias opções de formatos, então escolha aquela que lhe parecer melhor.

Não tem certeza de quais aplicativos valem a pena transformar em um widget? Dar uma olhada naqueles que você mais usa pode ajudá-lo a se decidir. No iPhone, vá para Ajustes - > Tempo de Uso - > Ver Todas as Atividades. Mude a visualização para “Semana” no menu superior, então role a tela para ver os “Mais Usados”.

No Android, tente Configurações - > Bem-estar digital e controle parentais. Toque no ícone do gráfico de barras no canto superior direito para ver os aplicativos mais usados.

Apague tudo

Outra opção, que vai em direção oposta, é ter uma tela inicial vazia. Por que esquentar a cabeça com lembretes constantes de e-mails não lidos na página inicial quando você pode se lançar nas águas calmas do nada?

Como fazer isso: você pode remover aplicativos da tela inicial sem excluí-los do celular. No iPhone, mantenha pressionado o ícone de um aplicativo e selecione Editar Tela de Início -> Sinal de menos -> “Remover da Tela de Início”.

No Android, mantenha pressionado o ícone do aplicativo e selecione “Remover da Tela Inicial”.

Quando precisar do aplicativo outra vez, use a barra de pesquisa do celular e comece a digitar o nome dele. No iPhone, acesse a barra de pesquisa deslizando o dedo para baixo na tela de início. Com o Android, você provavelmente verá a barra de pesquisa logo na tela inicial.

Abrace o caos

Algumas pessoas mantêm todos os seus aplicativos na tela inicial e organizados por páginas - aplicativos de trabalho na primeira página, aplicativos de biblioteca na segunda etc. Há pessoas que mantém todos os seus aplicativos na tela inicial, mas posiciona seus favoritos em locais onde seu polegar pode tocar facilmente. Cada um tem suas próprias preferências.

Como fazer isso: oculte ou reorganize as diferentes páginas da tela inicial de seu iPhone pressionando qualquer espaço vazio e selecionando os pontinhos que aparecem na parte inferior. Daqui, você pode desativar páginas vazias ou alterar a ordem delas, basta arrastá-las.