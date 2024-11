Netflix acaba com o plano básico e começa a migrar assinantes para plano com anúncio; veja mudanças

Em outubro de 2023, a Netflix anunciou que iria acabar com o seu plano básico no Brasil, como havia feito em outros países, como os Estados Unidos e a França. Agora, um ano depois, a empresa passou a notificar os assinantes brasileiros de que haverá uma migração automática para o plano padrão com anúncios a partir da próxima fatura, caso não queiram adquirir um plano pago mais caro.

Desde o ano passado, a Netflix deixou de ofertar o plano básico, mas assinantes antigos podiam permanecer com o serviço. No entanto, a companhia reforçou a aposta em planos mais vantajosos para o negócio. Na carta aos acionistas publicada no último balanço de outubro deste ano, referente ao terceiro trimestre, a Netflix afirmou que a decisão de descontinuar o plano básico é uma tentativa de conciliar uma melhora na monetização refinando preços e planos oferecidos pela empresa.

Netflix encerrou plano no básico Foto: ink drop/Adobe Stock

O que muda?

Agora, todos os planos da Netflix possuem uma resolução mínima de 1.080p, frente aos 720p oferecidos no plano básico - e os conteúdos poderão ser baixados e assistidos em pelo menos dois aparelhos compatíveis por vez. O e-mail enviado aos assinantes do plano básico afirma que o preço será reduzido de R$ 25,90/mês para R$ 20,90/mês nessa migração do plano básico para o padrão com anúncios. O usuário pode, no entanto, contratar outros dois pacotes disponíveis ofertados: o plano padrão e o premium, que tem um acréscimo significativo nos preços quando comparado com o plano básico, custando R$ 44,90/mês e R$ 59,90/mês, respectivamente. A empresa está apenas notificando os usuários por enquanto, afirmando que haverá essa migração no próximo pagamento da fatura do serviço pela pessoa.

No plano padrão com anúncios, o usuário terá acesso ao catálogo da Netflix com uma pequena parcela de títulos indisponíveis que estarão sinalizados com um ícone de cadeado.

Além disso, pequenos recortes de publicidade que, segundo a Netflix, poderão aparecer antes, no meio ou depois do conteúdo selecionado irão aparecer frequentemente. A duração desses anúncios poderá ser de 10 a 75 segundos, os blocos de anúncios poderão durar de 30 a 75 segundos, podendo ter conteúdo de até três comerciais.