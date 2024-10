NotebookLM, IA ‘pensante’ do Google já está disponível; conheça funções e aprenda usar

O Google começou a liberar, de maneira experimental, sua nova ferramenta inteligência artificial: o NotebookLM. Lançado em julho de 2023, ele combina a funcionalidade de um bloco de notas com recursos de inteligência artificial (IA). A plataforma, inicialmente chamada de Project Tailwind, foi projetada para auxiliar usuários em diversas tarefas, como resumir textos, destacar pontos importantes, explicar conceitos e gerar novos conteúdos.

O NotebookLM utiliza o modelo de linguagem Gemini 1.5 Pro, desenvolvido pelo próprio Google, para processar informações e gerar resultados que sejam mais precisos e relevantes, já que utiliza apenas o material enviado pelo usuário, sem utilizar sua própria base de dados. A plataforma aceita uma variedade de formatos de entrada, incluindo documentos do Google Docs, apresentações de slides, PDFs, arquivos de texto, links de sites e, mais recentemente, vídeos do YouTube e arquivos de áudio.

PUBLICIDADE A interface do NotebookLM é intuitiva, parecida com um bloco de notas e não tão diferente de outros chatbots, tendo menus e “conversas” para selecionar. A ferramenta oferece uma série de modelos pré-definidos para diferentes tipos de conteúdo, como resumos, guias de estudo e FAQs. Além disso, os usuários podem utilizar prompts para solicitar informações específicas ou fazer perguntas à IA. O Google afirma que os dados pessoais dos usuários não são utilizados para treinar a IA do NotebookLM. No entanto, a empresa alerta que, em alguns casos, revisores humanos podem analisar os comandos, uploads e respostas do modelo. Por isso, é recomendado que os usuários não enviem informações confidenciais ou sensíveis à plataforma.

A IA está disponível em português brasileiro e pode ser acessada pelo site do Google neste link, sendo preciso apenas uma conta da empresa e ser maior de 18 anos para experimentá-la - a função podcast está disponível apenas em inglês, sem previsão de chegada ao Brasil. É possível alimentar a ferramenta com até 50 fontes para a produção de um único projeto.

Quais as principais funções do NotebookLM?

Google aposta forte em inteligência artificial para competir com OpenAI e Microsoft Foto: Adobe Stock

A inteligência artificial do Google oferece diversas funções com potencial para uso prático no dia a dia. Uma delas é a capacidade de resumir documentos extensos, identificando e extraindo as informações mais relevantes de textos longos e apresentando-as de forma concisa e organizada. A ferramenta também gera automaticamente índices para documentos, facilitando a navegação e o acesso a seções específicas.

O NotebookLM, pode analisar dados de planilhas e outros documentos, gerando estatísticas e insights relevantes para o usuário, como número de vendas, por exemplo. Para estudantes, a IA permite a criação de guias de estudo personalizados, com perguntas, respostas e resumos dos principais conceitos, e gera listas de perguntas frequentes (FAQs) automaticamente, com base nos principais tópicos abordados nos documentos.

Publicidade

A ferramenta converte textos em diferentes formatos, como newsletters, e-mails e apresentações, e resume vídeos do YouTube, analisando o texto da transcrição, incluindo as transcrições geradas automaticamente. Também permite que os usuários carreguem e analisem arquivos de áudio, buscando por informações específicas e gerando resumos. Por fim, uma das funcionalidades mais interessantes da IA é o Audio Overview que transforma textos, anotações e documentos em um “podcast” com vozes geradas por IA, resumindo as informações em um formato de áudio.

Em outras palavras, a ferramenta é multimodal - é capaz de entender e produzir material em diferentes formatos de arquivo.

Mas ela funciona mesmo?

O Estadão testou a funcionalidade de resumo de vídeos da IA com o vídeo feito pelo Estadão Explica intitulado: RESUMO do CASO P #DIDDY: detalhes da ACUSAÇÃO, TEORIAS e CELEBRIDADES amigas do rapper. O teste foi bem-sucedido, com a IA gerando um resumo preciso e conciso do vídeo apresentado, sem inventar informações e gerando apenas o resumo do que havia no próprio vídeo. A ferramenta separou o caso em sete tópicos que julgou relevantes. Mais importante: baseado no material enviado.

No entanto, em outro teste, o NotebookLM não conseguiu ler as matérias do Estadão, mesmo aquelas abertas ao público. Em três tentativas, a inteligência artificial deu erro e não conseguiu produzir o material da maneira esperada. Isto pode limitar sua capacidade de gerar resumos de notícias e artigos da plataforma, apesar de ainda estar em fase de testes.

Confira o resumo do vídeo feito pela ferramenta na íntegra: Contexto: o rapper P. Diddy, também conhecido como Sean Combs, foi preso em Nova York em 16 de setembro de 2024, sob acusações de crimes graves, incluindo tráfico sexual, agressão e associação criminosa. As acusações abrangem um período de 16 anos, de 2008 até o presente ano. As acusações: no centro das acusações estão as “Freak Offs” - festas organizadas por Diddy em hotéis de luxo, caracterizadas por uso excessivo de álcool e drogas, além de exploração sexual. O governo americano alega que Diddy liderava uma “empresa criminosa” que coordenava essas festas e recrutava mulheres para explorá-las sexualmente.

Publicidade

Provas e Testemunhas: a acusação afirma ter “uma quantidade enorme de provas”, incluindo testemunhos de várias vítimas, fotografias, vídeos e mensagens de texto. Um vídeo de 2016, divulgado pela CNN, mostra Diddy agredindo fisicamente sua ex-namorada, Cassie Ventura.

Defesa de Diddy: Diddy se declarou inocente de todas as acusações. Seus advogados argumentam que os encontros com Cassie Ventura, apesar de “chocantes”, faziam parte de um relacionamento “conturbado e complexo” e não constituíam agressão sexual ou coerção.