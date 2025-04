Nova trend do ChatGPT agora é criar sua versão em formato de boneco; veja como fazer

Depois das versões das imagens no estilo do Studio Ghibli terem invadido os feeds das redes sociais, é a vez das pessoas fazerem versões delas mesmas na inteligência artificial (IA) da OpenAI como se fossem bonecos colecionáveis. Isso é possível graças a atualização recente do ChatGPT, que integrou a geração de imagens usando o GPT-o4.

No dia 25 de março, data de lançamento da ferramenta Imagens do ChatGPT, a procura pelo serviço foi tanta, que a função saiu do ar para a versão gratuita do chatbot. Dias depois, após a correção, agora, todos os usuários têm acesso ao gerador de imagens.

Usuários criam "versão boneco" de diversas personalidades famosas Foto: Divulgaç

PUBLICIDADE No entanto, para fazer sua “versão boneco” ou “action figure” é preciso dar comandos bem específicos para o ChatGPT. Veja exemplo prompt abaixo: “Uma imagem de action figure colecionável hiper-realista de uma mulher dentro de uma caixa de embalagem de brinquedo de plástico. Ela tem cabelo marrom, e usa um vestido longo azul. A mulher também tem um colar de coração e anéis nos dedos da mão. A embalagem é criativa, com detalhes em prateado e azul e tonalidade clara. Na caixa, ela deve vir com acessórios com um violão e um diário. É preciso que o plástico que protege a boneca esteja evidente na imagem”.

O resultado ficou bom, os únicos detalhe que a IA se confundiu foi que parte da boneca está para fora da caixa e, também, há um óculos que não havia sido solicitado.

Resultado do prompt solicitado Foto: Reprodução: ChatGPT

Além de fornecer um prompt detalhado, o usuário também pode fazer download de uma foto no chatbot e pedir para que a IA transforme em um figura no estilo de boneco colecionável.

Nas redes sociais, além de criarem versões delas mesmas, as pessoas estão “colecionando” bonecos virtuais de seus artistas, atletas e até políticos favoritos.

Veja resultados abaixo:

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani