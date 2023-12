Nova tribo da IA quer avançar a tecnologia sem restrições enquanto leva a vida na ‘zoeira’

THE NEW YORK TIMES - No mês passado, poucas horas depois de a OpenAI realizar um evento para desenvolvedores no centro de São Francisco (EUA), centenas de aficionados por inteligência artificial (IA) lotaram uma casa noturna para celebrar uma visão mais solta e menos corporativa do futuro da IA.

Sob luzes coloridas e telas que exibiam imagens de anime, o público, em sua maioria jovem e masculino, dançou ao som da produtora e cantora Grimes, mais conhecido nos círculos de tecnologia como a ex de Elon Musk. Um grande banner na parede dizia “Accelerate or Die” (Acelere ou morra). Outra placa mostrava um diagrama de uma rede neural de I.A. com o lema “Come and Take It” (Venha e tome). Uma startup de IA distribuiu panfletos promocionais que diziam “O MENSAGEIRO DOS DEUSES ESTÁ DISPONÍVEL PARA VOCÊ”.

A festa se chamava “Keep AI Open” (Mantenha a IA aberta) e era uma espécie de festa de despedida do Aceleracionismo Efetivo, um dos grupos dissidentes mais estranhos e interessantes que surgiram com o boom da IA no ano passado.

O Aceleracionismo Efetivo (geralmente abreviado como “e/acc”, pronuncia-se “e-ack”) é um movimento vagamente organizado e dedicado à busca sem restrições do progresso tecnológico. O grupo acredita que a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes devem se movimentar o mais rápido possível, sem barreiras ou guardiões no caminho da inovação.

Banner representando uma rede neural de IA na rave de São Francisco Foto: Dylan Patel via The New York Time

O grupo se formou nas mídias sociais no ano passado e se uniu no Twitter Spaces e em bate-papos em grupo com memes, conversas noturnas e desprezo compartilhado pelas pessoas que eles chamam de “decels” e “doomers” - as pessoas que se preocupam com a segurança da IA ou os reguladores que querem desacelerá-la. A tribo também se tornou offline, com festas e hackathons na região de São Francisco e em outros lugares.

O Aceleracionismo Efetivo começou como uma resposta irônica a um movimento mais antigo e mais estabelecido - o Altruísmo Efetivo - que se tornou uma força importante no mundo da IA. O EA, como é conhecido o grupo mais antigo, começou promovendo uma abordagem orientada por dados para doações filantrópicas, mas nos últimos anos tem se preocupado com a segurança da IA e promovido a ideia de que I.A. poderosas poderiam destruir a humanidade se não fossem controladas.

A batalha entre os dois grupos é uma das muitas divisões quase religiosas que estão surgindo no cenário de IA de São Francisco atualmente, à medida que os especialistas discutem sobre a rapidez com que a tecnologia está progredindo e o que deve ser feito a respeito.

O e/acc prefere a abordagem “só combustível, sem freios”. Seus adeptos são a favor do software de IA de código aberto em vez daqueles controlados por grandes corporações e, ao contrário dos Altruístas Eficazes, eles não veem a IA poderosa como algo a ser temido ou evitado. Eles acreditam que os benefícios da IA superam em muito seus malefícios e que a coisa certa a fazer com uma tecnologia tão importante é sair do caminho e deixá-la fluir.

Algumas das ideias que a e/acc adotou, como sua oposição à regulamentação, são o evangelho do tecnolibertarismo. Outras se assemelham a princípios de subculturas mais antigas do Vale do Silício, como os transhumanistas e os extropianos, que também valorizavam o progresso e resistiam às tentativas de conter a tecnologia. O movimento também se baseia nos trabalhos do filósofo britânico Nick Land, que escreveu anos atrás que as forças aceleradas do capitalismo e da IA acabariam colidindo em uma “singularidade tecno-capital”, um ponto em que a tecnologia superaria nossa capacidade de contê-la.

Em um manifesto publicado online no ano passado, os fundadores da e/acc - que usavam pseudônimos de piadas internas como “Bayeslord” e “Based Beff Jezos” - descreveram suas metas em termos grandiosos e bombásticos, escrevendo que seu objetivo era “inaugurar a próxima evolução da consciência, criando formas de vida impensáveis de próxima geração”.

A maioria das pessoas, é claro, quer manter as formas de vida que já temos, e os críticos da e/acc se irritam com a ideia de que devemos nos acomodar e deixar que os robôs nos dominem. Peter S. Park, pesquisador de IA no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e diretor do Stakeout.AI, um grupo de defesa da segurança da IA, me disse que considera a e/acc “uma ideologia perigosa e irresponsável inspirada na substituição da humanidade pela IA”.

Ouvi falar da e/acc pela primeira vez há cerca de um ano. Na época, o movimento parecia consistir principalmente de trabalhadores entediados da área de tecnologia que se reuniam tarde da noite para ter conversas inebriantes sobre política e filosofia, discutir as notícias e reclamar da narrativa emergente de que a IA era uma ameaça iminente à humanidade.

“Muitos dos meus amigos pessoais trabalham com tecnologias poderosas e meio que ficam deprimidos porque todo o sistema lhes diz que são ruins”, disse no Twitter Spaces Guillaume Verdon, um físico franco-canadense de 31 anos que já trabalhou em um laboratório experimental do Google. “Para nós, eu pensava, vamos criar uma ideologia em que os engenheiros e construtores sejam heróis.”

Apoio de gente grande

Inicialmente, considerei o movimento uma novidade marginal: um bando de técnicos viciados em Twitter com complexo de perseguição transformando Ayn Rand em memes ousados.

Mas, alguns meses depois, personalidades da tecnologia como Marc Andreessen, cofundador da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz, começou a aparecer no Twitter Spaces do e/acc e a proclamar que ele também acreditava no aceleracionismo efetivo. O perfil dele no X agora inclui “e/acc”, e ele listou Beff Jezos e Bayeslord como dois de seus “santos padroeiros” no manifesto tecno-otimista que publicou em outubro.

Grimes, usando um vestido branco transparente decorado com cobras cinzas, posa com uma espada. Grimes no Met Gala de 2021. A cantora foi a DJ em um e/acc recente, mas depois postou no X que, embora discordasse da tese do movimento, "acho que o discurso saudável é construtivo!" Foto: Nina Westervelt/The New York Times

Garry Tan, presidente da influente incubadora de startups Y Combinator, manifestou seu apoio à e/acc. Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, respondeu a um tuíte de Beff Jezos e brincou: “você não pode ser mais rápido do que eu”. E o movimento gradualmente se ampliou para além da IA, com alguns líderes defendendo as criptomoedas ou a fusão nuclear.

Logo, o movimento estava ganhando força no Vale do Silício, e as autoridades de Washington estavam alertando sobre sua crescente influência. Para os adeptos do e/acc, isso era um sinal claro de que eles haviam trollado as pessoas certas.

Na semana passada, a Forbes revelou que o Beff Jezos baseado era, na verdade, Verdon, que agora dirige uma startup de hardware de IA chamada Extropic - ele se recusou a falar com a reportagem. Seu desmascaramento tirou um pouco da mística da e/acc, mas não parece ter diminuído o entusiasmo dos seguidores.

Diversão

Entrevistei vários adeptos do e/acc, desde os que aderiram mais cedo até os que se converteram mais recentemente. Todos eles elogiaram o movimento como um antídoto refrescante para o pessimismo do grupo de segurança da IA.

Amjad Masad, executivo-chefe da Replit, uma startup de codificação de IA me disse que gostava da e/acc “como um meme que se contrapõe a toda a desgraça e tristeza da IA”.

Rochelle Shen, fundadora de uma startup e biohacker, disse que foi bem recebida pelo público do e/acc depois de ter sido rejeitada pela monotonia e insularidade do Altruísmo Efetivo.

“O EA é tão 2019″, disse ela. “Você vai às festas deles, os rapazes não sabem como se vestir e as conversas são totalmente controladas por um ou dois líderes de pensamento.”

Esses são, é claro, veredictos sobre a vibe da e/acc, não sobre suas ideias, algumas das quais ainda são extremas demais para muitas pessoas engolirem. Os críticos apontaram o fato de que alguns dos líderes da e/acc, inclusive Verdon, parecem concordar com os Altruístas Eficazes que uma IA desonesta poderia acabar com a humanidade, mas não se incomodam com a ideia, já que a IA sobre-humana poderia representar um próximo passo lógico na evolução. E alguns notaram que o movimento se tornou mais partidário e sério à medida que cresceu.

“Eu gostava quando era um contra-movimento irônico, em vez do que parece estar se transformando em um movimento libertário sério”, disse Aidan Gomez, executivo-chefe da empresa de IA Cohere.

Até mesmo Grimes se distanciou do movimento, dizendo em uma publicação no X que ela estava “discotecando em território inimigo porque acho que o discurso saudável é construtivo!”

Como toda boa seita, a e/acc também gerou subseitas. Há a “bio/acc”, para pessoas que querem usar a tecnologia para aumentar a biologia humana. Grimes propôs “a/acc”, para “aceleração alinhada”, uma versão mais amigável ao ser humano do original, na qual os robôs agiriam de acordo com nossos valores. Vitalik Buterin, fundador da criptomoeda Ethereum, é a favor de “d/acc”, outro compromisso de divisão da diferença que tenta se manter otimista em relação à tecnologia e, ao mesmo tempo, levar seus riscos a sério.

Será que esses movimentos irão além de debates na internet? É difícil dizer. O que parece mais certo é que entramos em uma nova era de tribalismo da IA, em que grandes pronunciamentos sobre futuros desconhecidos são aprimorados em homilias e transmitidos por sacerdotes tecnológicos a seus seguidores, que só querem saber o que está por vir.

