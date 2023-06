Novos óculos de realidade virtual da Apple viram meme; confira

Nesta segunda-feira, 5, aconteceu o Worldwide Developers Conference (WWDC), um dos principais eventos da Apple. A gigante revelou novidades para os produtos da marca como atualizações de software e novos recursos.

Neste ano, após muitos rumores, além do novo iOS 17 e do Macbook Air de 15 polegadas, a Apple anunciou o tão esperado Vision Pro, os novos óculos de realidade virtual da marca. O dispositivo chegará às lojas dos EUA apenas no início de 2024 e vai custar a partir de US$ 3,5 mil. Ainda não há previsões de lançamento no Brasil.

O aparelho tem design futurista, dois processadores e muitos sensores e câmeras para permitir que o usuário tenha imersão parcial ou total no conteúdo. Apesar das qualidades, o aparelho rendeu piadas nas redes sociais. Confira a seguir os melhores memes feitos sobre o novo Vision Pro da Apple.