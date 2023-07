O ChatGPT não é bom para ‘colar’ na escola, mas ajuda muito a estudar; saiba como

THE NEW YORK TIMES - A especialidade da inteligência artificial (IA) gerativa é a linguagem - adivinhando qual palavra vem a seguir - e os estudantes rapidamente perceberam que poderiam usar o ChatGPT e outros chatbots para escrever redações. Isso criou uma situação complicada em muitas salas de aula. Acontece que é fácil ser pego “colando” com IA gerativa porque ela tende a inventar coisas, um fenômeno conhecido como “alucinação”.

Mas a IA gerativa também pode ser usada como assistente de estudo - e isso não precisa ser feito apenas com o ChatGPT. Algumas ferramentas destacam trechos em longos trabalhos de pesquisa e até respondem a perguntas sobre o material. Outras podem ajudar criando materiais de estudo, como quizzes e flashcards.

Vale reforçar: para estudar, é essencial que as informações estejam corretas e, para obter os resultados mais precisos, você deve direcionar as ferramentas de IA para focar em informações de fontes confiáveis.

Como usar IA para resumir informações

Primeiro, vamos explorar uma das tarefas de estudo mais desafiadoras: ler e anotar documentos longos. Algumas ferramentas de IA, como Humata.AI, Wordtune Read e vários plug-ins dentro do ChatGPT, atuam como assistentes de pesquisa que irão resumir documentos para você.

Eu prefiro o Humata.AI porque ele responde às suas perguntas e mostra destaques diretamente no material de origem, permitindo que você verifique a precisão.

No site Humata.AI, enviei um PDF de um artigo científico sobre a precisão de smartwatches no monitoramento dos batimentos cardíacos. Depois cliquei no botão Ask (Perguntar) e perguntei como os relógios Garmin se saíram no estudo. Ele rolou até a parte relevante do documento que mencionava a Garmin, fez destaques e respondeu à minha pergunta.

Continua após a publicidade

Humata.AI responde a perguntas e faz destaques relevantes dentro de documentos Foto: Brian X. Chen/The New York Times

O mais interessante para mim foi quando perguntei ao robô se minha compreensão do artigo estava correta - que, em média, dispositivos vestíveis como Garmins e Fitbits monitoravam a aptidão cardíaca com bastante precisão, mas que há eletrônicos cujos resultados estavam muito errados. “Sim, você está correto”, o robô respondeu. Ele seguiu com um resumo do estudo e listou os números das páginas onde esta conclusão foi mencionada.

Como usar IA com memorização

A IA gerativa também pode ajudar com memorização. Embora qualquer chatbot possa gerar flashcards ou quizzes se você fornecer as informações que está estudando, decidi usar o ChatGPT porque ele inclui plug-ins que geram materiais de estudo a partir de artigos ou documentos específicos da web. Detalhe: apenas assinantes que pagam US$20 por mês pelo ChatGPT Plus podem usar plug-ins.

Eu queria que o ChatGPT criasse flashcards para me ajudar a aprender palavras em chinês. Para fazer isso, instalei dois plug-ins: Link Reader, que me permite dizer ao robô para usar dados de um site específico, e MetaMentor, um plug-in que gera flashcards automaticamente.

No painel do ChatGPT, selecionei ambos os plug-ins. Então, escrevi este prompt:

Aja como um tutor. Sou um falante nativo de inglês aprendendo chinês. Pegue as palavras e frases de vocabulário deste link e crie um conjunto de flashcards para cada um: https://preply.com/en/blog/basic-chinese-words/

Continua após a publicidade

Cerca de cinco minutos depois, o robô respondeu com um link onde eu poderia baixar os flashcards. Eram exatamente o que eu havia pedido.

Como usar o ChatGPT para gerar testes

Em seguida, eu queria que meu tutor me fizesse um teste. Eu disse ao ChatGPT que estava estudando para o exame escrito para obter minha habilitação de motocicleta na Califórnia, EUA. Novamente, usando o plug-in Link Reader, colei um link para o último manual de motocicleta do DMV da Califórnia (um passo importante porque as leis de trânsito variam entre os estados americanos e as regras são ocasionalmente atualizadas) e pedi um quiz de múltipla escolha.

O robô processou as informações dentro do manual e produziu um quiz, fazendo-me cinco perguntas de cada vez.

Finalmente, para testar meu entendimento do assunto, pedi ao ChatGPT para me fazer perguntas sem apresentar opções de múltipla escolha. O bot se adaptou de acordo, e eu acertei todas as perguntas no quiz.

Eu teria adorado ter essas ferramentas quando estava na escola e provavelmente teria tirado notas melhores com elas como companheiras de estudo./TRADUZIDO POR ALICE LABATE