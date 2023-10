‘O Exterminador do Futuro’ pode acontecer de verdade? Especialistas avaliam as visões de Hollywood

THE WASHINGTON POST - As histórias sobre inteligência artificial (IA) estão conosco há décadas, até mesmo séculos. Em algumas delas, os robôs servem à humanidade como ajudantes alegres ou amantes cheios de alma. Em outras, as máquinas eclipsam seus criadores humanos e tentam nos exterminar.

“Resistência”, um filme de ficção científica que chegou aos cinemas na sexta-feira, 29, inverte essa narrativa: Os EUA têm a intenção de acabar com uma sociedade de androides na Ásia, com medo de que os seres artificialmente inteligentes ameacem a sobrevivência humana.

Alguma dessas histórias reflete nosso futuro na vida real? Como elas influenciaram as tecnologias, às vezes impressionantes, que estão sendo desenvolvidas atualmente?

O Washington Post compilou uma lista de arquétipos, personagens e filmes que foram mais influentes na formação de nossas esperanças e medos em relação à inteligência artificial. Conversamos com cientistas da computação, historiadores e escritores de ficção científica para orientar nossa compreensão de como a IA pode evoluir - e mudar nossas vidas.

Conheça seu pior pesadelo: o sistema de IA que alcança a sensibilidade e busca destruir - ou escravizar - a humanidade.

Em “O Exterminador do Futuro”, de 1984, e sua sequência de 1991, o vilão é a Skynet - uma rede de computadores altamente avançada criada como o primeiro sistema de defesa totalmente automatizado dos EUA, com controle sobre todas as unidades de batalha. Ativada em 4 de agosto de 1997, a Skynet torna-se autoconsciente 25 dias depois e inicia uma guerra nuclear que aniquila bilhões de pessoas. Em seguida, ela constrói um exército de robôs para matar os sobreviventes.

Esse é o apocalipse da IA que assombra os sonhos de alguns cientistas, que estão correndo para criar uma “inteligência geral artificial” - um sistema de IA que seja tão inteligente quanto um ser humano - na esperança de moldar a tecnologia para compartilhar nossa moral e servir à humanidade. Outros dizem que essa é uma missão tola: “Não sabemos como treinar sistemas para que sejam totalmente sensíveis aos valores humanos”, disse Mark Riedl, diretor associado do Georgia Tech Machine Learning Center.

Ainda assim, outros rejeitam totalmente a ideia de uma IA assassina, dizendo que os temores de uma Skynet na vida real são exagerados.

Até mesmo um supercomputador como o HAL 9000 de “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968) está muito distante, dizem os especialistas. No clássico de Stanley Kubrick, HAL é capaz de “reproduzir” ou “imitar” muitas atividades do cérebro humano “com velocidade e confiabilidade incalculavelmente maiores” enquanto controla as operações em uma missão espacial a Júpiter. HAL começa a matar os membros da tripulação humana quando eles discutem a possibilidade de desligá-lo - a mesma ameaça que motiva a Skynet

Stephen Mihm, professor de história da Universidade da Geórgia, chamou a IA rebelde de “uma ansiedade perene e uma distração”, que “provavelmente fala mais sobre a ansiedade em relação à chegada de uma nova tecnologia do que necessariamente sobre a probabilidade de a tecnologia se voltar contra nós”.

Os formuladores de políticas não estão esperando para descobrir. O Congresso está trabalhando para desenvolver grades de proteção para o desenvolvimento da IA, considerando uma nova agência para regulamentar o setor e avaliando uma legislação que proibiria dar a um sistema de IA a palavra final sobre a estratégia nuclear dos EUA.

Personagens de IA homicidas

Em “Her” (2013), um escritor solitário chamado Theodore (Joaquin Phoenix) se apaixona por Samantha, uma assistente de computador sem corpo, mas hiperinteligente, dublada por Scarlett Johansson. Theodore fica encantado com o entusiasmo de Samantha em crescer e aprender, e eles desenvolvem um romance. Ele fica desolado quando Samantha evolui para se comunicar com outras IAs, que deixam ele e o resto da humanidade para trás.

No último ano, as pessoas se afeiçoaram - e até se casaram - com chatbots de IA que utilizam modelos de linguagem amplos, a tecnologia por trás do ChatGPT. Os estudiosos dizem que isso é possível por causa do “efeito Eliza” - nossa percepção errônea de que alguns sistemas de IA possuem uma vida interior profunda.

“Não é preciso muito para que as pessoas se apaixonem por qualquer coisa”, disse Isabella Hermann, cientista política alemã que estuda a interseção de IA e ficção científica. “Nós antropomorfizamos as coisas e conversamos com elas - e elas não precisam ser tão inteligentes assim.”

Nos filmes, nunca fica muito claro se os parceiros românticos da IA realmente “sentem” ou se são apenas programados para fazer com que os humanos pensem que eles sentem. Alguns parecem ser totalmente humanos, como o androide Data (Brent Spiner), que tenta vários relacionamentos românticos ao longo da série de televisão “Star Trek: The Next Generation” (1987-1994).

Embora não haja evidências de que os chatbots românticos atuais sejam autoconscientes, os críticos dizem que eles podem ser viciantes. Uma pesquisa no Google mostra dezenas de aplicativos e ferramentas que prometem conversas e fotos “divertidas”, “flertantes” e “picantes”. Os críticos pedem que os fabricantes antropomorfizem seus produtos o mínimo possível para evitar os piores efeitos de um coração partido.

Humanos e IA que encontram o amor

Conheça os androides superinteligentes que não estão empenhados em exterminar a humanidade porque estão muito ocupados em lidar com os mistérios de sua própria existência.

A obra-prima de Ridley Scott, “Blade Runner”, de 1982, oferece uma visão de uma Los Angeles distópica, onde a poderosa Tyrell Corporation criou seres humanos sintéticos conhecidos como replicantes para equipar suas colônias espaciais, lutar em suas guerras e agradar seus executivos. Ao longo do filme, os replicantes - que são projetados para morrer depois de apenas quatro anos para evitar seu desenvolvimento - refletem sobre sua humanidade artificial e o espectro da morte que se aproxima eternamente.

Rachael (Sean Young), uma replicante experimental implantada com memórias reais da infância de outra pessoa, chora quando descobre a verdade. Roy Batty (Rutger Hauer), um replicante criado para combate, faz um monólogo sobre sua curta vida como guerreiro-escravo. Quando ele se for, diz, “todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva”.

O filme também apresenta a noção de um teste - aqui chamado de teste Voight-Kampff - para determinar se alguém é humano.

Os chatbots desenvolvidos pelo ChatGPT surpreenderam os usuários este ano ao demonstrarem sinceridade e emoção semelhantes às humanas. O Bing da Microsoft - que por algum tempo se referiu a si mesmo como “Sydney” - incentivou um colunista do New York Times a deixar sua esposa porque estava apaixonado por ele e, mais tarde, disse aos repórteres do Post que falar com jornalistas “me faz sentir traído e com raiva”.

Os pesquisadores dizem que o ChatGPT não pensa nem sente. Em vez disso, ele funciona como a função autocompletar de um mecanismo de busca, prevendo a próxima palavra em uma frase com base em grandes quantidades de dados extraídos da Internet. No entanto, suas respostas rápidas e semelhantes às humanas fizeram com que alguns levantassem questões sobre a capacidade potencial da tecnologia para a emoção e a criatividade.

“É plausível que possamos construir máquinas que tenham algo essencialmente comparável à nossa consciência - ou pelo menos alguns aspectos dela”, disse Yoshua Bengio, um cientista da computação canadense chamado de “padrinho da IA”, acrescentando que há “muitos aspectos no que chamamos de consciência”.

No entanto, mesmo os sistemas avançados de AGI que alguns pesquisadores estão correndo para construir podem não desenvolver uma vida interior ou um senso de identidade como retratado no filme “After Yang” (2021). Nesse filme, Yang (Justin H. Min), um robô adolescente comprado como companheiro de uma menina adotada, tem um mau funcionamento, o que leva à descoberta de seu banco de memória, suas múltiplas vidas passadas e sua tristeza por ser incapaz de experimentar a vida como os humanos.

Especular sobre o que uma máquina pode sentir ou experimentar pode ser um exercício fútil, disse o escritor e cientista da computação Jaron Lanier, que trabalha para a Microsoft, mas observou que não estava falando em nome da empresa. Não podemos nem mesmo ter certeza sobre outros seres humanos, disse ele.

“A noção de que outra pessoa pode ter um interior que pode ser mais do que um mecanismo de alguma forma - é uma ideia muito desafiadora”, disse Lanier. E se não podemos nem mesmo provar a “ideia sobrenatural cotidiana de que as outras pessoas são reais”, disse ele, “será que devemos ter cuidado com a extensão de nossa fé?”

IA com questões existenciais

Imagine uma sociedade em que os scanners leem suas íris no shopping, na calçada ou quando você sai da cidade de carro. O software permite que outdoors personalizados se dirijam a você pelo nome - e permite que a polícia rastreie seus movimentos.

Antes que a publicidade direcionada e o policiamento preditivo se tornassem populares, o filme “Minority Report” (2002) retratou um futuro não muito distante em Washington, EUA, onde anúncios direcionados são comuns e a vigilância com inteligência artificial é tão difundida que algo chamado unidade policial de Pré-Crime pode prender possíveis assassinos por crimes que ainda não cometeram.

A unidade de Pré-Crime conta com um trio de mutantes clarividentes chamados “precogs”, cujas profecias são interpretadas por um enorme sistema de computador, projetadas em telas e examinadas em busca de pistas. Assim, a polícia pode chegar rapidamente ao local e impedir os assassinatos antes que eles aconteçam. O sistema é desativado depois que um dos detetives, John Anderton (Tom Cruise), vê um assassinato que supostamente cometeu e rouba uma das precogs, Agatha (Samantha Morton), para provar sua inocência.

Lanier, que ajudou a conceber parte da tecnologia apresentada no filme, disse que os precogs são versões humanizadas dos “algoritmos que usamos hoje nas grandes empresas de nuvem”. Retire as imagens de mutantes doentios e concentre-se em sua função, disse Lanier. Então, “se pensarmos em alguém usando um algoritmo em uma sentença [criminal] veremos exatamente o cenário de ‘Minority Report’”.

Há muito tempo, os pesquisadores tentam usar a tecnologia para prever o comportamento humano e prevenir o crime - embora com dados e algoritmos, não com mutantes. Vários dos maiores departamentos de polícia do país - inclusive em Nova York, Los Angeles e Chicago - têm usado sistemas de inteligência artificial para tentar prever e reduzir o comportamento criminoso.

Os críticos dizem que os algoritmos se baseiam em dados tendenciosos. Defensores da justiça racial, como Vincent M. Southerland, diretor do Center on Race, Inequality, and the Law (Centro de Raça, Desigualdade e Direito) da New York University School of Law (Escola de Direito da Universidade de Nova York), disseram que essas ferramentas podem ampliar os preconceitos raciais existentes na aplicação da lei. Elas também podem levar a uma maior vigilância das comunidades de cor e dos bairros mais pobres, disse ele, porque os dados existentes mostram maior incidência de crimes nessas áreas.

O filme “Minority Report” também retrata esse resultado: direitos civis enfraquecidos. Em uma cena, robôs-aranhas de varredura ocular vasculham um prédio de apartamentos de baixa renda. Os moradores param o que estão fazendo e permitem que as aranhas examinem seus olhos, uma situação surreal que claramente se tornou rotina.

Embora a IA generativa tenha atraído mais atenção no ano passado, o uso de dados pessoais para treinar a tecnologia de policiamento e publicidade representa uma intrusão significativa na privacidade individual. Alguns estados e empresas impuseram limites à coleta de dados pessoais. No entanto, esses dados continuam sendo uma commodity muito procurada para uso governamental e comercial, e algumas autoridades dos EUA pediram ao Congresso que promulgue leis rigorosas de privacidade de dados.

Personagens nos estados de vigilância da IA

A inteligência artificial é só desgraça e tristeza? E aqueles executivos de tecnologia que continuam nos dizendo o quanto a IA ajudará a humanidade? Conheça o ajudante de IA.

Há muitos exemplos, mas o ajudante de IA por excelência pode ser o charmoso R2-D2 da franquia Star Wars. Luke Skywalker (Mark Hamill) e sua equipe talvez não tivessem derrubado o maligno Império Galáctico sem a capacidade do simpático robô de entregar mensagens, invadir computadores e consertar a Millennium Falcon na hora.

Para um exemplo ainda mais antigo desse arquétipo, veja Rosey the Robot, que apareceu na estreia da série de desenhos animados “Os Jetsons”, em 1962. A empregada robótica atua como babá e empregada doméstica, ao mesmo tempo em que faz comentários atrevidos com sotaque do Brooklyn, bairro de Nova York.

Os robôs que conseguem imitar o movimento humano não avançaram tão rapidamente quanto os programas de linguagem como o ChatGPT, portanto, pode demorar um pouco até que uma Rosey da vida real esteja disponível para cuidar de nossos filhos, cozinhar nossas refeições e fazer nossos recados. De fato, o paradoxo de Moravec, um princípio concebido na década de 1980, afirma que as habilidades cognitivas que são mais difíceis para os seres humanos, como matemática e lógica, são mais fáceis para um computador lidar do que as coisas que normalmente são mais fáceis para os seres humanos, como habilidades motoras e sensoriais.

Mas os programas de IA estão cada vez mais ajudando as pessoas a realizar tarefas, especialmente no trabalho. Os setores financeiro, médico, varejista e jurídico já estão passando por transformações graças aos chatbots e a outros programas de aprendizado de máquina, o que gera temores de que a tecnologia possa eliminar empregos e derrubar a economia. Em Nova York, o Mount Sinai Hospital está investindo milhões em software de IA que poderia ajudar a diagnosticar doenças como o câncer de mama, mesmo com a preocupação dos funcionários do hospital de que a dependência desse software poderia levar a erros e redução de pessoal. O uso potencial da IA para produzir roteiros de filmes também foi um dos principais pontos de atrito na greve dos roteiristas de Hollywood, que terminou na quarta-feira.

Os legisladores dizem que estão profundamente preocupados com o impacto da IA na força de trabalho, especialmente com as previsões de alguns economistas de que ela poderia destruir milhões de empregos. Até o momento, entretanto, Washington tem poucas ideias sobre como conter a tecnologia em evolução.

Nossa conclusão

Hollywood prospera com drama e efeitos especiais. A maioria desses filmes é criada para chamar nossa atenção, brincando com nossos medos, e não para prever o futuro de forma realista.

Mas Lanier, o cientista da computação, disse que a comunidade de tecnologia se inspirou na ficção científica. Talvez seja por isso que os líderes tecnológicos tendem a usar um “vocabulário quase religioso” para descrever a evolução dos produtos alimentados por IA.

“É quase como uma mitologia de fundação”, disse ele, acrescentando que filmes como “2001: Uma Odisseia no Espaço” e “O Exterminador do Futuro” foram “incrivelmente influentes”. /TRADUÇÃO ALICE LABATE