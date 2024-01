O fenômeno dos vídeos de retrospectiva: se você não compartilhou, o ano de 2023 realmente aconteceu?

Quando Joseph Arujo, um criador de conteúdo de 20 anos e estudante em Los Angeles, começou a ver vídeos de retrospectiva de 2023 em seu feed no mês passado, ele começou a vasculhar seu disco rígido em busca de conteúdo. Ele procurou por fotos e vídeos antigos e os compilou em um vídeo para o TikTok. Os vídeos de retrospectiva de 2023 estavam “por toda parte”, disse ele.

Nos vídeos de retrospectiva anuais, você - ou seus amigos, primos ou pessoas que mal conhece - reúnem dezenas de vídeos e fotos dos últimos 12 meses, muitas vezes ao ritmo de uma faixa de áudio em tendência. Este ano, eles se tornaram um fenômeno online, proporcionando aos usuários uma saída para a reflexão, ao mesmo tempo gerando ansiedade e pressão entre os jovens para transformar suas vidas em conteúdo viral. A tendência também mostra como os formatos de conteúdo e comportamento dos influenciadores profissionais estão sendo cada vez mais adotados por usuários comuns.

“Acredito que esse fenômeno está fortemente relacionado ao sentimento de ‘se você não postou, isso aconteceu?’” disse Jules Terpak, um criador de conteúdo que faz vídeos sobre cultura digital. “As pessoas não só precisam documentar seus anos para os outros, mas para elas mesmas no futuro, para compreender a importância do ano.”

Cariocas e turistas assistem a tradicional queima de fogos realizada na praia de Copacabana Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Vídeos com a hashtag #2023recap (retrospectiva de 2023, em tradução livre) acumularam um total de 1,6 bilhão de visualizações no TikTok. “2023 recap″ foi listada como uma das pesquisas mais populares no Instagram nos dias que antecederam a véspera de Ano Novo.

O Snapchat está incentivando a criação de vídeos de retrospectiva com vídeos semelhantes aos do TikTok. “Todo mundo quer mostrar que sua vida está da melhor forma possível”, disse Annie Wu Henry, estrategista digital na Filadélfia, “e isso agora inclui... esses vídeos.”

Continua após a publicidade

Aplicativos têm facilitado a condensação do ano em um formato digerível há algum tempo. Em 2016, um aplicativo chamado Top Nine viralizou, permitindo que usuários do Instagram compartilhassem uma grade com suas nove melhores postagens.

No mesmo ano, o Spotify introduziu o Spotify Wrapped, um resumo personalizado da atividade auditiva de cada usuário. O Strava, um aplicativo de fitness social, agora fornece aos usuários um relatório anual de sua atividade física, e o Goodreads, uma plataforma para amantes de livros, oferece uma função “Ano em Livros” resumindo as realizações de leitura dos usuários.

No TikTok, os vídeos de retrospectiva anuais se tornaram populares entre os criadores de conteúdo de alto perfil, eventualmente chegando aos usuários comuns. “Você está recebendo um resumo em todas as formas de conteúdo”, disse Arujo.

As ideias de que alguém deveria romantizar sua vida, ser o personagem principal e tratar a vida como um filme se tornaram comuns no TikTok. Portanto, não é surpresa que os usuários começassem a regurgitar suas memórias em vídeos de destaques cinematográficos. “Nós democratizamos ser um criador de conteúdo, onde agora até sua tia está postando um slideshow de vídeos baixado do aplicativo que resume o ano dela”, disse Luke Anderson, produtor em Los Angeles.

O aumento nos vídeos de retrospectiva de 2023 mostra “a tiktokificação da vida”, disse Kate Lindsay, co-fundadora da newsletter de cultura da internet Embedded. “O Ano Novo já é um momento reflexivo, é um momento para olhar para trás. E agora as redes sociais levam isso para o próximo nível.”

Do ponto de vista técnico, os vídeos de retrospectiva altamente produzidos também estão se tornando mais fáceis de criar. O CapCut, uma plataforma de edição de vídeo de propriedade da ByteDance, fornece formatos de criação de vídeo facilmente replicáveis que podem ser postados diretamente no TikTok, incluindo vários modelos de retrospectiva de 2023.

Continua após a publicidade

“Os modelos do CapCut tornam mais fácil criar esse conteúdo, ponto”, disse Rachel Greenspan, estrategista de mídia social em Nova York. Lindsay acrescentou que existem quase tantos tutoriais virais ensinando os usuários a criar seus próprios vídeos de retrospectiva de 2023 quanto os próprios vídeos virais de retrospectiva.

No entanto, à medida que os vídeos de retrospectiva de fim de ano aumentaram em popularidade, o formato também levou a uma pressão aumentada entre os usuários. Várias pessoas nas redes sociais disseram ao The Post que se sentiram frustradas e sobrecarregadas com a perspectiva de resumir um ano inteiro em um conteúdo envolvente de curta duração.

Julia Metraux, jornalista em San Francisco, disse que criou um vídeo de retrospectiva apenas para excluí-lo, preocupada que a qualidade não estivesse à altura. Bryant Rodriguez, estrategista de conteúdo no sul da Califórnia, também disse que se sentiu sobrecarregado pela tendência. Depois de ver os vídeos dominarem seus feeds, ele considerou fazer o seu próprio. “Continuei tentando elaborar um plano de como fazer isso”, disse ele. “Acabou criando mais ansiedade.” Rodriguez lutou com quem e o que incluir em sua seleção e se preocupou em ofender um amigo ao deixar alguém de fora. “No ano passado, eu não senti essa pressão”, disse ele.

Leo Velazquez, treinador corporativo de uma seguradora no Condado de Orange, disse que testemunhou um amigo tendo uma crise por causa de seu vídeo de retrospectiva de 2023. Seu amigo postou no Instagram Story dizendo que levou 17 edições para criar seu vídeo de retrospectiva final de 2023 após perder filmagens entre as versões. Velazquez sentiu que todo o processo parecia ser demais, e como ele não tinha viajado muito em 2023, ele não sentiu que tinha algum bom conteúdo. “Há tanto esforço para postar esses vídeos”, disse ele.

Aqueles que criaram vídeos, como India Daykin, gerente de marca em Vancouver, disseram que o fizeram principalmente como uma forma de se envolver em um pouco de nostalgia. “Mesmo que essas tendências sejam meio bobas, é uma oportunidade interessante de se forçar a refletir sobre momentos mais positivos ao longo do ano”, disse ela.

Embora a maioria dos vídeos de retrospectiva de 2023 seja aspiracional, cheia de vídeos de festas, aventuras, viagens e momentos de qualidade com amigos e entes queridos, alguns usuários do TikTok aproveitaram o formato para compartilhar momentos difíceis em suas vidas no ano passado, como lidar com doenças crônicas ou refletir sobre a pandemia contínua de covid-19 e a guerra no Oriente Médio. “Acho que com tantos baixos [este ano], apenas sobreviver dá um pouco de nostalgia”, disse Metraux.

À medida que o formato cresce em popularidade, páginas de memes também começaram a criar vídeos de retrospectiva focados em eventos mundiais mais externos. “Houve tanta tragédia neste ano, desde a covid, aos terremotos no Afeganistão, aos incêndios em Maui, à situação em Gaza”, disse o administrador do Political Compass, uma página popular de memes no Instagram. “Literalmente, tantas coisas aconteceram, e parece que um vídeo de retrospectiva... é a melhor maneira de memorializar tudo.”

Continua após a publicidade

Enquanto o CapCut torna mais fácil criar vídeos anuais de retrospectiva, Sheel Mohnot, um capitalista de risco em San Francisco, disse que em breve ferramentas de IA podem permitir que as pessoas criem esses vídeos com o clique de um botão. Ele está surpreso que o Instagram ainda não tenha criado uma maneira fácil de criar retrospectiva. “Sinto que o Instagram deveria oferecer um resumo do ano como o Spotify faz”, disse ele.

Outros evitaram postar seu conteúdo de retrospectiva nas redes sociais, em vez disso, escolheram compartilhar destaques do ano passado pessoalmente com a família ou um grupo seleto de amigos. Jordan Lucero, um aluno do ensino médio de 17 anos em Oklahoma City, passou sua véspera de Ano Novo exibindo uma apresentação de PowerPoint mês a mês retrospectiva seu ano passado para um grupo de amigos. “As pessoas querem ser mais autoconscientes e refletir sobre as coisas, e muitas dessas coisas acabam sendo escondidas em nossa biblioteca de fotos”, disse ele. “Acho que é algo positivo voltar e processar o ano de uma maneira divertida.”/THE WASHINGTON POST