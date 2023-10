O que é e para que serve o Wi-Fi Mesh? Veja dúvidas frequentes sobre a tecnologia

Provavelmente você já ouviu falar em Wi-Fi Mesh. Apesar de não ser algo novo, as operadoras começaram a oferecer acesso ao recurso como um dos atrativos de seus planos de internet. No entanto, muitos clientes ainda não entendem exatamente qual é a utilidade da tecnologia. Afinal, o que é e para que serve o Wi-Fi Mesh? Veja abaixo as dúvidas mais frequentes sobre

O que é Wi-Fi Mesh?

Wi-Fi Mesh é uma tecnologia que busca solucionar os problemas de conexão instável e áreas sem cobertura em redes domésticas. Composta por um conjunto de roteadores interligados e conectados a uma mesma rede Wi-Fi, ela fornece internet contínua em todos os cantos da casa.

O objetivo do Wi-Fi Mesh é garantir que a casa toda tenha conexão Wi-Fi sem redução de velocidade em ambientes com obstáculos, como paredes e móveis, que prejudicam a qualidade da rede nos dispositivos eletrônicos.

Veja dúvidas frequentes sobre o Wi-Fi Mesh Foto: Werther Santana / Estadão

Como usar o Wi-Fi Mesh?

Para usar o Wi-Fi Mesh, você precisará de um kit com vários pontos de acesso. Esses pontos de acesso, também conhecidos como roteadores, devem ser instalados em diferentes áreas da sua casa. Um desses pontos deve ser conectado ao modem ou roteador principal usando um cabo Ethernet, enquanto os demais devem ser distribuídos pelos ambientes para garantir uma cobertura completa.

Depois de instalar os pontos de acesso, você precisará configurá-los usando o aplicativo correspondente fornecido pelo fabricante. O aplicativo vai permitir personalizar as configurações da rede, como nome da rede (SSID), senha e controle de acesso. Além disso, será possível monitorar a qualidade da rede, verificar a intensidade do sinal em diferentes áreas e gerenciar os dispositivos conectados.

Uma vez configurado, o Wi-Fi Mesh vai automaticamente rotear os eletrônicos conectados para o ponto de acesso com o sinal mais forte, garantindo uma conexão estável e de alta velocidade a todo momento.

Quais as vantagens e desvantagens do Wi-Fi Mesh?

O Wi-Fi Mesh oferece várias vantagens em comparação com os sistemas de rede Wi-Fi tradicionais e repetidores de sinal. Uma das principais vantagens é a cobertura ampla e uniforme em toda a área, eliminando pontos mortos e garantindo uma conexão estável em todo o ambiente.

Além disso, o Wi-Fi Mesh permite que os dispositivos se conectem automaticamente ao ponto de acesso mais próximo, otimizando o desempenho da rede - ao contrário dos repetidores de sinal, você não precisa lidar com diferentes redes a cada ponto do imóvel. Outra vantagem é a facilidade de configuração e gerenciamento por de um aplicativo no smartphone, que oferece recursos como personalização da rede e monitoramento.

No entanto, o Wi-Fi Mesh também apresenta algumas desvantagens. O custo inicial pode ser mais alto do que os sistemas Wi-Fi tradicionais, devido à necessidade de adquirir vários pontos de acesso. Assim, aproveitar as promoções de operadoras pode ser vantajoso, já que não há cobrança pelo equipamento. Além disso, a instalação dos pontos por conta própria pode exigir algum conhecimento técnico básico que pode complicar um pouco o processo.

Outra desvantagem é que a velocidade da conexão pode diminuir à medida que mais dispositivos se conectam à rede, especialmente se a banda larga disponível não for suficiente para suportar todos os eletrônicos simultaneamente. Esse é um fenômeno que já ocorreria em um roteador tradicional, mas a capacidade de ampliação da internet na casa pode permitir a conexão de aparelhos que estariam offline em outras situações.

Como saber quais serviços contratar?

É importante reforçar que o número de pontos de acesso depende do alcance do seu Wi-Fi no ambiente, por exemplo, se seu aparelho perde a conexão apenas em um quarto, apenas um ponto de acesso é suficiente e assim por diante. Cada aparelho costuma trazer em seu manual o raio de alcance de cada ponto de acesso.

Além disso, o plano de internet deve depender do número de dispositivos que vão estar conectados. Quanto mais eletrônicos na casa, maior deve ser o pacote de internet, para que seja possível garantir conexões boas e estáveis.

Quais os preços do Wi-Fi Mesh?

Diversas operadoras já lançaram seus serviços de Wi-Fi Mesh, cobrando uma taxa extra para alugar os aparelhos. No ano passado, a Claro começou a alugar esses aparelhos mensalmente junto com o pacote de internet por R$ 30 (com três pontos de conexão) e R$ 20 (com dois pontos de conexão)

Para quem prefere comprar os roteadores, o modelo da Positivo Casa Inteligente é um dos mais em conta. Segundo o fabricante, ele tem a capacidade de espalhar o sinal de Wi-Fi em uma área de até 200 m², possui três portas LAN, suporta até 64 dispositivos simultâneos conectados e é recomendado para conexões de até 1 gbps. O valor custa a partir de R$ 229.

Uma outra opção, ainda com valor inferior a R$ 300 é o Halo S12, da Mercusys, que vem com dois pontos de acesso e consegue fornecer cobertura de sinal de até 260 m². De acordo com o fabricante, o dispositivo possui duas portas LAN e velocidade de 1,1 gbps. O conjunto está disponível a partir de R$ 279.

O Deco M4, da TP-Link, é outra opção para aqueles que possuem um plano de internet acima de 100 mbps. O fabricante informa que o conjunto com dois roteadores pode cobrir uma área de até 260 m² e suporta até 100 dispositivos conectados. O kit custa a partir de R$ 599.

A alternativa de maior valor é o conjunto Google Wi-Fi Mesh, que inclui três unidades. De acordo com o fabricante, cada dispositivo pode cobrir uma área de 110 m², permitindo ao conjunto uma cobertura total de 330 m². O preço desse kit fica em torno dos R$ 1.639.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani