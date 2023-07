O que é o limite de taxa excedido que está atingindo usuários do Twitter?

Usuários do Twitter relatam que estão recebendo notificações de “limite de taxa” na rede social na manhã deste sábado, 1. O limite de taxa é excedido quando o usuário ultrapassa o número permitido de solicitações ou ações na plataforma dentro de um período específico de tempo.

Foto: Dado Ruvic/Illustration/File Photo/Reuters

Segundo postagens na rede social, usuários recebem a seguinte mensagem: “Infelizmente você tem limite de taxa. Aguarde alguns instantes e tente novamente”. O assunto “Meu Twitter” estava nos trending topics da plataforma nesta manhã, com cerca de 274 mil menções.

De acordo com o site Down Detector, as reclamações começaram por volta das 9h desta manhã, atingindo o pico de 562 notificações no Brasil por volta das 11h.

O que é limite de taxa?

Os limites de taxa são aplicados pela rede para garantir a estabilidade e o uso da API, (Interface de Programação de Aplicativos), que é o serviço que fornece os dados do Twitter para aplicativos de terceiros, como o TweetDeck, por exemplo. Dessa maneira, desenvolvedores podem acessar e interagir com dados e recursos do Twitter para criar funcionalidades exclusivas.

Os limites têm o objetivo de evitar spam e uso excessivo para não sobrecarregar os servidores. O usuário que receber a mensagem de “limite de taxa do Twitter excedido” precisará aguardar até que o limite seja redefinido.

Confira os limites do Twitter

Após usuários do Twitter reclamarem da mensagem de “limite de taxa” excedido, Elon Musk publicou uma mensagem para explicar que a empresa decidiu limitar a leitura de posts devido aos altos níveis de “extração de dados” e “manipulação do sistema”. Em postagem na plataforma, Musk escreveu:

“Para lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema, aplicamos os seguintes limites temporários”:

Contas verificadas: limite de leitura de até 6 mil postagens/dia

Contas não verificadas: limite de leitura de até 600 postagens/dia

Novas contas não verificadas: limite de leitura de até 300 postagens/dia

Mensagens diretas diárias: o limite é de 500 mensagens enviadas por dia.

Além disso, o Twitter possui outros limites. Veja abaixo:

Tweets: 2.400 por dia. O limite de atualização diária é dividido em limites ainda menores por intervalos de meia hora. Retweets são contados como Tweets.

Alterações no e-mail da conta: 4 por hora.

Seguir (diariamente): o limite técnico para seguir é de 400 por dia. Há regras adicionais que proíbem o comportamento de seguir de maneira agressiva.

Seguir (com base na conta): quando uma conta estiver seguindo outras 5 mil contas, as tentativas adicionais para seguir serão limitadas por taxas de proporção específicas da conta.

Segundo o Twitter, esses limites incluem ações de todos os dispositivos, incluindo Web, mobile, celular, API, entre outros.

“As solicitações de API de todos os aplicativos de terceiros são rastreadas de acordo com o limite de API por hora. As pessoas que usam vários aplicativos de terceiros em suas contas atingirão, portanto, o limite de API mais rapidamente”, afirma o Twitter em sua central de ajuda.