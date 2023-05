O que não fazer para que suas fotos fiquem boas com o celular

Com a evolução das câmeras dos smartphones, a fotografia se tornou ainda mais acessível para pessoas que desejam capturar imagens em alta qualidade sem ter uma câmera profissional. No entanto, para obter fotos com aspecto profissional, é necessário conhecer e saber usar alguns recursos disponíveis nos celulares a seu favor.

Pensando nisso, o Estadão reuniu seis dicas sobre o que não fazer para tirar fotos em alta qualidade usando o celular. Veja a seguir:

Não deixe a lente suja

Apesar de simples, limpar a lente é uma etapa essencial para garantir fotos de alta qualidade.

É comum carregarmos nossos celulares em bolsos ou junto de outros objetos, o que faz com que a lente da câmera fique suja, além de, muitas vezes, acabarmos tocando na lente e deixando as marcas dos dedos, fazendo com que as fotos fiquem desfocadas e embaçadas.

Por isso, antes de tirar qualquer foto, é importante limpar a lente da câmera do celular, mesmo que ela pareça estar limpa à primeira vista.

Não use o modo padrão da câmera

Para tirar uma foto em que há um ponto de foco específico, não use o modo padrão da sua câmera, porque existe uma configuração em seu celular que pode fazer toda a diferença.

Trata-se do modo Retrato, que pode ser encontrado em muitos smartphones modernos. Ao ativar esse modo, você pode capturar imagens com um efeito de desfoque na parte de trás do objeto em destaque, geralmente uma pessoa. Essa técnica ajuda a destacar o objeto fotografado, criando um visual bem mais profissional.

Não deixe de usar o modo HDR

O modo HDR é uma tecnologia que pode elevar significativamente a qualidade das suas imagens.

O objetivo desse recurso é melhorar o contraste, intensificando as cores e aumentando o nível de detalhamento. Para alcançar esse resultado, o HDR tira três fotos com diferentes níveis de exposição e as combina para apresentar a melhor qualidade possível para o usuário. Embora as fotos em HDR ocupem mais espaço de armazenamento, é recomendado investir em um dispositivo compatível com esse recurso para obter imagens em maior qualidade.

No entanto, vale lembrar que nem todas as situações são ideais para o uso do modo HDR. Em condições de pouca luz, por exemplo, a tecnologia pode produzir fotos com muito ruído.

O objetivo desse recurso é melhorar o contraste, intensificando as cores e aumentando o nível de detalhamento Foto: EFE/EPA/LAURENT GILLIERON

Não use o zoom

Utilizar o zoom do smartphone é capaz de prejudicar muito a qualidade final de uma fotografia.

É comum que, ao usar o zoom em seu celular, a imagem final fique desfocada e sem nitidez, portanto, é recomendado que evite usar esse recurso ao tirar uma foto.

Vale ressaltar que a qualidade das lentes dos smartphones modernos têm melhorado significativamente, o que permite dar um zoom moderado sem prejudicar tanto a qualidade da imagem, porém é importante ser cauteloso.

Em vez de usar o zoom, uma solução é se aproximar fisicamente do objeto que deseja fotografar ou comprar uma lente externa para o seu smartphone e acoplá-la à lente já existente.

Não use o modo automático

O modo manual é a técnica mais recomendada e mais segura para capturar fotografias de alta qualidade, pois permite que você controle diversos aspectos da captura sem depender do automático. Com ele, é possível ajustar o foco, a exposição, o ISO, que regula a sensibilidade do sensor, e outras configurações manualmente, de acordo com as suas preferências.

No caso do foco, é possível dar destaque a pontos específicos da imagem, selecionando a melhor opção entre ajuste manual ou configurações pré-definidas, como o modo macro, que permite a captura de objetos próximos com fundo desfocado.

A exposição, por sua vez, permite ajustar a quantidade de luz que a câmera irá capturar. Ao aumentar a exposição, a imagem fica mais clara, enquanto reduzi-la produz uma imagem mais escura. Já o ISO mede a sensibilidade da câmera à luz, sendo que valores mais altos podem resultar em imagens granuladas, em ambientes escuros, ou estouradas, em locais com muita iluminação.

Além disso, há o balanço de branco que permite ajustar a “temperatura” e corrigir a coloração da imagem. Em alguns casos, a iluminação do ambiente pode causar tons excessivos de cores específicas e, nesses casos, é possível corrigir essa coloração usando o balanço de branco para obter uma imagem mais natural e equilibrada.

Não esqueça de usar a regra dos terços

A técnica da regra dos terços é uma ferramenta muito útil na composição de imagens e está presente nas configurações de muitos celulares. Com a ajuda dessa regra, é possível equilibrar os objetos que compõem a foto.

Para utilizar essa técnica, basta dividir a imagem em nove partes iguais, traçando duas linhas horizontais e duas verticais imaginárias. Os smartphones mais atuais possuem essa configuração e mostram as linhas no visor da câmera.

A regra dos terços permite que você organize e posicione os elementos da foto de forma harmônica Foto: Bruna Arimathea/Arquivo pessoal

Os quatro pontos de interseção dessas linhas são pontos estratégicos que podem ser utilizados para posicionar elementos importantes da cena.

Essa técnica também pode ser aplicada em outras situações, como retratos ou fotografias de objetos. Ao posicionar o rosto da pessoa ou o objeto em uma das interseções, é possível criar um equilíbrio visual na imagem, evitando que a foto fique desproporcional ou sem foco.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani