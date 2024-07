WhatsApp: o que pode fazer você ser banido do app de mensagens?

“O conteúdo armazenado no aparelho do usuário antes de a conta ser apagada será mantido até que o usuário apague o WhatsApp de seu aparelho. Se o usuário registrar-se novamente no WhatsApp com o mesmo aparelho, o conteúdo armazenado no aparelho voltará a ficar disponível”, relata o site do app.

Outra forma de ser banido se baseia no envio de spam e vírus por meio do WhatsApp. A maior parte dessas pessoas é detectada por meio de denúncias realizadas por outros usuários.